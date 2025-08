Kilátás a múltra – A Belvedere szerepe az Esterházy-kastély történetében -videó

A fertődi Esterházy-kastély főépületének tetején elhelyezkedő kilátópont, az úgynevezett Belvedere nem csupán építészeti érdekesség, hanem valódi élménytér is, amely ma már a látogatók előtt is nyitva áll.

Az Esterházy-kastély számos érdekes kincset és történetet rejt - Fotó: Rombai Peter

- A Belvedere mindig is kilátópontként szolgált. A főépület szárnyának a tetején helyezkedik el, és elhelyezkedésének köszönhetően lenyűgöző panorámát kínál mind dél felé a Lés-erdő, mind pedig észak felé tekintve a kastély díszudvara és díszkapuja irányába. Az építészeti kialakítás különösen figyelemre méltó: minden falon körkörösen elhelyezett ablakok biztosítják a teljes körpanorámát, ami valóban egyedülálló élményt nyújt, valamint igazi látványosság a falfestések rácsos kialakítása és a rózsalugast idéző díszítése - osztotta meg lapunkkal Németh-Csóka Adrienn, kulturális menedzser.

A Belvedere 2023 óta látogatható, a restaurálási munkálatok befejeztével adták át a nagyközönség számára. Azóta folyamatosan nagy az érdeklődés, és ami különösen örömteli, hogy még a több mint 100 felfelé vezető lépcsőfok sem rettenti el a látogatókat.

Fotó: Rombai Peter

Sok színes program az Esterházy-kastélyban

- Elmondhatom, hogy számos különleges programot kínálunk. Az egyik legnépszerűbb a Pincétől a padlásig elnevezésű túránk, ahol a kastély legmélyebb pontjától egészen a legmagasabb, rejtett zugokig kísérjük a látogatókat. Ebben a programban nemcsak a Belvedere, hanem az óraszint mögötti padlástér is megtekinthető, többek között az Apollo-terem fölé is betekintést engedünk. Itt olyan történetek és műemlékvédelmi kulisszatitkok is elhangzanak, amelyek máshol nem érhetőek el - tette hozzá Osváth Ádám, aki szintén kulturális menedzserként dolgozik az Esterházy-kastélyban.

Fotó: Rombai Peter

Mára a helyszín valódi élménytérré vált. Óriási az érdeklődéssel a flow jógasorozat iránt is, amelyek a naplementében, gyönyörű fények között valódi feltöltődést nyújtanak minden résztvevőnek.

- Olyan múzeumpedagógiai foglalkozásokon is részt vehetnek az gyerekek, ahol barokk ruhába öltözhetnek, korabeli táncot járhatnak vagy megtanulhatják a XVIII. századi illemet. A legkisebbek számára pedig a szabad játék, és az egyedülálló panoráma okozza a legnagyobb öröm. Az óraszinten vetített animációs kisfilm pedig látványosan mutatja be az Esterházy-család történetét és a kastély építéstörténetét, így a látogatókat nemcsak a látvány varázsolja el hanem történelmi tudásban is gazdagodhatnak - mondta Adrienn.