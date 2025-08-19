augusztus 19., kedd

27°
+29
+19
1 órája

Az eső elmossa az ünnepet? – Megnéztük az időjárásjelentéseket, mutatjuk mire számíts

A következő napokra esőt mutat az időjáráselőrejelzés. Utánajártunk, elmoshatja-e az ünnepet az égi áldás. Míg a rendezvényszervezőknek átok, a kertészkedőknek áldás az eső.

Kisalföld.hu

Nyugat-Dunántúlon sárga figyelmeztetés van érvényben szerdától. Heves zivatarokra lehet számítani. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! Közeli zivatartevékenység esetén kerüljük az időjárásnak, villámlásnak jobban kitett kimagasló helyeket, keressünk fedett helyet. Kisebb területen számítani lehet nagy erejű, hirtelen szélrohamokra, melyek ágakat törnek le, akár fákat is kidöntenek. A zivatarfelhők centrumában előforduló nagy méretű jég szintén károkat okozhat és balesetveszélyt is hordoz. A közutakon alkalmazkodjunk az egyes szakaszokon hirtelen megváltozó látási és útviszonyokhoz. Az elektromos hálózatban károk keletkezhetnek, így a szolgáltatásban zavarok lehetnek. Nem maradunk eső nélkül a Kisalföldön.

eső zápor zivatar időjárás
Eső, zápor, zivatar, napsütés - Továbbra is változékony marad az időjárás.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  MW Archívum

Záporok előfordulási valószínűsége a Kisalföldön 

Átlagosan 10 napon lehet számítani csapadékra augusztusban Győr környékén, havi összes csapadékmennyiség pedig 62–67 mm körül alakul. Augusztusban nappal általában kellemes, meleg idő (25 °C körül), éjszaka hűvösebb (14–16 °C) várható. A hónap többi napja inkább napos vagy részben felhős: zivatarok leginkább délután–este alakulhatnak ki, de inkább ritkán, és ha van, általában rövid ideig tartó jelleggel. 

Tippek kertészkedőknek a hátralévő augusztusi időszakra

1. Rugalmas öntözési tervezés

Rövid záporokra számíthatunk csütörtökön és pénteken. Érdemes ezek után ellenőrizni a talaj nedvességét, mielőtt újra öntöznénk: egy felázott talaj nem igényli azonnal a pótöntözést.

2. Fókusz a délutáni–esti időszakokra

A növények védelmében a kerti munkákat inkább reggel végezzük, mielőtt esetleges zápor vagy zivatar érkezik. Rejtett tartót (pl. fólia, takaróponyva) is érdemes biztosítani az érzékeny növények számára.

3. Használjuk ki a hűvösebb és naposabb időszakokat

Az augusztus végi hűvös reggelek ideálisak ültetésre, palántázásra. A nappali napos időszakok ideálisak a virágzás elősegítésére vagy zöldségfélék továbbfejlődésére.

4. Talajnedvesség figyelése

Az érzékeny növényeknél, így a zöldségeknél vagy új ültetéseknél fontos a talajnedvesség rendszeres ellenőrzése, különösen az előrejelzett záporok közötti időszakokban.

Számíthatunk még esőre

Augusztus hátralevő részében is lehet számítani esőre a Kisalföldön, de a csapadék többnyire könnyű, záporjellegű (kb. 7–10 esős napon), főként délutánokon várható. A teljesség igényével rugalmas öntözésre, talajfigyelemre és délutáni takarásra javasolt készülni, míg a kert többi munkáját inkább a hűvösebb, naposabb reggelekre időzítsük.

 

