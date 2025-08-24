augusztus 24., vasárnap

Erre figyeljen, ha az M1-es autópályán jár – figyelmeztetést adott ki a Honvédelmi Minisztérium

Külföldi katonai konvoj halad át Magyarországon a Röszke-Hegyeshalom útvonalon – közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) vasárnap az MTI-vel.

Erre figyeljen, ha az M1-es autópályán jár – figyelmeztetést adott ki a Honvédelmi Minisztérium

Katonai konvoj halad át Magyarországon.

A haditechnikai eszközöket és katonai járműveket szállító menetoszlop vasárnap lép be az országba Röszkénél, majd az M5-ös autópálya–M0-s autóút–Budapest–M1-es autópálya–Hegyeshalom útvonalon halad, a határt várhatóan hétfőn éri el – ismertették.

A HM felhívta a figyelmet, hogy a katonai szállítójárművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon az említett időpontokban.

Hozzátették: a járművek, konvojok mérete és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség kéri a közlekedők együttműködését.

A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos – jelezték a közleményben.

