Érj haza biztonságban! - Nyári tippek nőknek az éjszakai hazajutáshoz

Az olyan megjegyzések, melyeket egyesek bóknak vagy ártalmatlan ismerkedési kísérletnek szánnak, sok nő számára kellemetlen élményt jelenthetnek – félelmet, szorongást vagy akár szégyenérzetet is kiválthatnak. Bár ezek a helyzetek gyakran hétköznapinak tűnnek, semmiképp sem elfogadhatóak. Néhány tudatos lépéssel viszont sokat tehetünk a biztonságunk érdekében, ezért az AVON most olyan egyszerűen megvalósítható tanácsokat gyűjtött össze, amelyek segíthetnek abban, hogy mindenki biztonságban hazaérjen és a gondtalan szórakozás valóban gondtalan maradhasson.

Forrás: Avon

A nyári hónapok szabadsága sokak számára az önfeledt kikapcsolódás időszaka, azonban az éjszakai közlekedés kellemetlen vagy bizonytalan helyzeteket is rejthet. Ez a fajta kiszolgáltatottság azonban nemcsak az évszakhoz, hanem egy mélyebb társadalmi problémához is kapcsolódik, hiszen a nők és lányok elleni erőszak világszerte komoly emberi jogi kihívást jelent.

Az Európai Tanács adatai szerint minden harmadik nő élt már át fizikai vagy szexuális erőszakot, az uniós országokban élő 15 év feletti nők 45–55%-a pedig már tapasztalt szexuális zaklatást.

A nyári estéken, amikor az utcák kiürülnek, de sokan még úton vannak a szabadtéri programok után, könnyebben előfordulhat, hogy a nők zaklatás áldozatául esnek – legyen szó füttyszóról, nem kívánt közeledésről vagy akár követésről. Épp ezért kiemelten fontos, hogy ezekben a hetekben még tudatosabban szervezzük az esti időtöltéseket és felkészültebben induljunk haza. A tudatos tervezés nem a félelemről szól, hanem a magabiztosság és a biztonság erősítéséről. Az AVON ezért szeretné felhívni a figyelmet erre a sokakat érintő, mégis gyakran elhallgatott jelenségre, és gyakorlati tanácsokkal segíteni a biztonságosabb és magabiztosabb éjszakai hazajutást.

Az alábbi tippek megfontolása és alkalmazása hozzájárulhat ahhoz, hogy a nyári esték ne csak pozitívan kezdődjenek, hanem kellemesen is fejeződjenek be:

Ne induljunk haza egyedül! Ha tehetjük, kérjünk kíséretet baráttól, ismerőstől, vagy várjuk meg egymást a buli végén.

Maradjunk telefonos kapcsolatban! Hívjunk fel valakit hazafelé, és maradjunk vonalban az út alatt. Ha erre nincs lehetőségünk, az is segíthet, ha legalább úgy teszünk, mintha beszélnénk valakivel telefonon.

Hívjuk segítségül a Hazakísérő Telefont! Ha bizonytalannak érezzük a hazajutást vagy félünk, a Hazakísérő Telefont felkeresve az operátor a telefon túlvégéről egészen az otthonunkig kísér minket. A telefonszámukat érdemes már a programunk előtt elmenteni a névjegyzékünkbe.

Ha bizonytalannak érezzük a hazajutást vagy félünk, a Hazakísérő Telefont felkeresve az operátor a telefon túlvégéről egészen az otthonunkig kísér minket. A telefonszámukat érdemes már a programunk előtt elmenteni a névjegyzékünkbe. Használjunk helymegosztó funkciókat! Sokat segíthet, ha egy mobiltelefon alkalmazáson keresztül megosztjuk az élő helyzetünket egy megbízható ismerőssel.

Válasszunk biztonságos útvonalat! Kerüljük a sötét, elhagyatott utcákat, parkokat, aluljárókat, inkább hosszabb, de forgalmasabb úton menjünk.

Használjunk megbízható közlekedési módot! Válasszunk hivatalos taxiszolgálatot, használjuk a tömegközlekedést, és semmiképp ne szálljunk be idegen személy autójába.

Legyen nálunk figyelemelterelő eszköz! Egy személyi riasztó vagy egy síp is nagy segítséget jelenthet az elterelésben: kis eszközök, de vészhelyzetben sokat számíthatnak.

Figyeljünk a környezetünkre! Ha úgy érezzük, hogy követnek minket vagy valami szokatlant tapasztalunk, ne féljünk segítséget kérni vagy bemenni egy nyitva tartó helyre.

Néhány apró előkészület is sokat segíthet abban, hogy magabiztosabban tegyük meg a hazavezető utat. A biztonságosabb utcák és közterek megteremtése azonban nem csupán az egyéni óvatosságunkon múlik. Hosszútávon csak akkor érhetünk el valódi változást, ha közösen vállalunk felelősséget és teszünk lépéseket egy nyitottabb, támogatóbb és biztonságosabb környezetért. Fontos, hogy közösen utasítsuk el a zaklatás minden formáját, és felismerjük, hogy a közöny vagy a passzivitás is hozzájárulhat a probléma fennmaradásához.