Építőipari vállalat támogatja a Széchenyi István Egyetem hallgatóinak gyakorlati tudását

2024 szeptemberében fontos mérföldkőhöz érkezett a Széchenyi István Egyetem és a hazai mérnöki és menedzsment szektor egyik meghatározó vállalata, a Management Partners Holding Zrt. (MPH Zrt.) évek óta tartó együttműködése. A tanév elején ugyanis a partnerségbe bekapcsolódott az Építész-, Építő-, és Közlekedésmérnöki Kar hallgatóiból álló Winkler Gábor Mérnöki Szakkollégium, amelynek tagjai értékes gyakorlati tudást, iparági betekintést és szakmai kapcsolatokat szereztek a kooperáció révén.

A Winkler Gábor Mérnöki Szakkollégium és a Management Partners Holding Zrt. együttműködése előadásokat, workshopokat és kerekasztal-beszélgetéseket is magába foglalt.

Forrás: Széchenyi István Egyetem

A szakkollégium a Széchenyi-egyetem egyik öntevékeny, kiemelkedően aktív hallgatói közössége, amely elkötelezett az építészet, valamint az építő- és közlekedésmérnöki tudás elmélyítése, az iparági kapcsolatok erősítése és a gyakorlatorientált fejlődés mellett. A szervezet a kar vezetésének támogatásával eseményekkel, terepgyakorlatokkal, szakmai túrákkal és előadássorozatokkal segíti tagjainak fejlődését, és évről évre egyre jelentősebb szerepet vállal a régió szakmai életében. Ennek jegyében alakított ki kiváló kapcsolatot a több évtizedes tapasztalattal rendelkező MPH Zrt.-vel is, amely komplex projektmenedzsment, beruházás-előkészítési, tervezési, gyártási kivitelezési és utógondozási feladatokat lát el az alumínium nyílászáró szerkezetek és függönyfalak területén.

A szakkollégisták a tanév során megismerhették a vállalatot, amely nagy hangsúlyt fektet a magas szintű műszaki tartalomra, az ügyfélorientáltságra, az együttműködésre és a fenntarthatóságra. Mivel a cég a beruházások minden fázisában jelen van – az ötlet megszületésétől a megvalósításon át az utógondozásig, legyen szó lakóingatlanról, ipari létesítményről vagy közintézményről –, ezért a hallgatók széles körű tapasztalatokat szerezhettek az elmúlt tanévben megvalósuló programok révén.

A Széchenyi-egyetem hallgatói a vállalat balatonvilágosi üzemébe is ellátogattak.

Forrás: Széchenyi István Egyetem

Ősszel egy luxus családi ház építését vizsgálhatták meg a fiatalok, akik így első kézből szerezhettek ismereteket egy magas műszaki tartalmú lakóprojekt kivitelezési és tervezési aspektusairól. Novemberben interaktív nyílászáró szerkezeti workshopra került sor, melynek során a jelenlévők olyan érdekes szakmai szempontokat és gyakorlati példákat ismerhettek meg, amelyek a mindennapi tervezési feladatokhoz is hasznosak lehetnek. Az együttműködésnek köszönhetően a hallgatók a cég balatonvilágosi gyártóüzemébe is ellátogattak, ahol bemutatták számukra a függönyfalak tervezési folyamatát, az alkalmazott szoftvereket, az elemek modellezését és gyártását. A tanulmányúton a munka gyümölcsét is megtekinthették: ellátogattak a veszprémi CODE Digitális Élményközpontba, amelybe az MPH Zrt. készített látványos függönyfalakat. A vállalat a tanév során előadásokat is szervezett a fiataloknak, melyben a kar oktatói mellett az építőiparban sikeres szakemberek osztották meg gondolataikat a mérnöki munka kihívásairól, a menedzsment-feladatokról és a szakmai karrierépítésről.