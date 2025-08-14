Jön-jön az Első Emelet Győrbe – Minden infó a szombati nagykoncertről

Az Első Emelet egy színes, fiatalos, rendkívül innovatív zenei világot hozott a magyar színpadokra a '80-as években. Hangzásuk, szövegviláguk hamar a közönség kedvencévé tették őket. Sikereik ma már legendának számítanak, ám dalaik a mai napig csengenek a fülünkben, a rádiók manapság is játsszák számaikat.

Az Első emelet a Pinnyédi Hídpikniken lép fel szombaton este 19:00 órakor. Forrás: Első emelet/Facebook

A közönség most a Pinnyédi Hídpikniken találkozhat a zenekarral és bulizhat hatalmasat. A program kezdete augusztus 16. 10:00-tól fog kezdődni, a koncert pedig este 20:00-tól lesz látható.

