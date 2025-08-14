52 perce
Jön-jön az Első Emelet Győrbe – Minden infó a szombati nagykoncertről
A 80-as években a magyar zenei élet megújításának egyik úttörője volt az Első Emelet együttes. Bár tagjaik megújultak, a zenekar népszerűsége töretlen, szombaton például a Pinnyédi Hídpikniken fogják meglepni a közönséget.
Az Első Emelet egy színes, fiatalos, rendkívül innovatív zenei világot hozott a magyar színpadokra a '80-as években. Hangzásuk, szövegviláguk hamar a közönség kedvencévé tették őket. Sikereik ma már legendának számítanak, ám dalaik a mai napig csengenek a fülünkben, a rádiók manapság is játsszák számaikat.
A közönség most a Pinnyédi Hídpikniken találkozhat a zenekarral és bulizhat hatalmasat. A program kezdete augusztus 16. 10:00-tól fog kezdődni, a koncert pedig este 20:00-tól lesz látható.
Az Első Emelet 2017 óta folyamatosan turnézik, a jelenlegi felállás pedig a következő:
Őstagok: Patkó Béla Kiki, Berkes Gábor, Szentmihályi Gábor-Michel
Az ifjabbak: Hastó Zsolt, Kelemen Tamás és Giret Gábor