augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

31°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zenekar

7 órája

Jön-jön az Első Emelet Győrbe – Minden infó a szombati nagykoncertről

Címkék#Első Emelet#Pinnyédi Hídpikniken#nagykoncert

A 80-as években a magyar zenei élet megújításának egyik úttörője volt az Első Emelet együttes. Bár tagjaik megújultak, a zenekar népszerűsége töretlen, szombaton például a Pinnyédi Hídpikniken fogják meglepni a közönséget.

Kisalföld.hu

Az Első Emelet egy színes, fiatalos, rendkívül innovatív zenei világot hozott a magyar színpadokra a '80-as években. Hangzásuk, szövegviláguk hamar a közönség kedvencévé tették őket. Sikereik ma már legendának számítanak, ám dalaik a mai napig csengenek a fülünkben, a rádiók manapság is játsszák számaikat.

Az Első emelet a Pinnyédi Hídpikniken lép fel szombaton este 19:00 órakor.
Az Első emelet a Pinnyédi Hídpikniken lép fel szombaton este 19:00 órakor. Forrás: Első emelet/Facebook

A közönség most a Pinnyédi Hídpikniken találkozhat a zenekarral és bulizhat hatalmasat. A program kezdete augusztus 16. 10:00-tól fog kezdődni, a koncert pedig este 20:00-tól lesz látható.

A teljes program leírásért olvassa el korábbi cikkünket:

Az Első Emelet 2017 óta folyamatosan turnézik, a jelenlegi felállás pedig a következő:

Őstagok: Patkó Béla Kiki, Berkes Gábor, Szentmihályi Gábor-Michel
Az ifjabbak: Hastó Zsolt, Kelemen Tamás és Giret Gábor

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu