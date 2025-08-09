augusztus 11., hétfő

Megvannak a nyerőszámok

2025.08.09. 19:56

Elő a szelvényekkel! - Sorsoltak az ötöslottón

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 32. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

 

Nyerőszámok

  • 6 (hat)
  • 24 (huszonnégy)
  • 42 (negyvenkettő)
  • 53 (ötvenhárom)
  • 61 (hatvanegy)

    Joker: 154218
     

 

 

 

 

