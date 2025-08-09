Megvannak a nyerőszámok
2025.08.09. 19:56
Elő a szelvényekkel! - Sorsoltak az ötöslottón
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 32. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok
- 6 (hat)
- 24 (huszonnégy)
- 42 (negyvenkettő)
- 53 (ötvenhárom)
- 61 (hatvanegy)
Joker: 154218
