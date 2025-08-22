augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

22°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Széchenyi István Egyetem

1 órája

Élményszerűen fejleszti a győri Mobilis a középiskolás tanulók készségeit és tanáraik kompetenciáit

Címkék#Széchenyi István Egyetem#Mobilis#középiskolás#fejlesztés

Lezárult a győri Széchenyi István Egyetem tavaly szeptemberben indított szakképzésfejlesztési programjának első éve, amelyben az intézmény fenntartásában lévő két szakképző iskola vett részt. Az együttműködés a Mobilis Interaktív Élményközpont saját módszertanára és korszerű eszközparkjára építve működik. A tanév során a diákok természettudományos és digitális kompetenciái fejlődtek, a pedagógusok pedig hasznos, gyakorlatba átültethető ismeretekkel gazdagodtak.

Széchenyi Egyetem

Sikerrel zárult a Széchenyi István Egyetem égisze alatt működő Mobilis Interaktív Élményközpont szakképzésfejlesztési programjának első tanéve, amelynek során az egyetem fenntartásában működő két középiskolával – a Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikummal, valamint a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Technikummal – alakítottak ki szoros szakmai együttműködést. Ennek eredményeként a Mobilisban rendelkezésre álló korszerű eszközparkkal, innovatív módszertani megközelítéssel és élményalapú oktatással egészítették ki az iskolák mindennapi munkáját. 

A tanulók a Mobilis Diáklaborban végeztek kísérleteket – a gyakorlatközpontú foglalkozások során a természettudományok világába nyerhettek betekintést.
Forrás: Mobilis Interaktív Élményközpont

Olyan szemléletformáló programot valósítottunk meg, amely nemcsak a diákokat szólította meg, hanem a pedagógusok számára is kézzelfogható szakmai segítséget jelentett. Kiegészítettük azt, ami az iskolai környezetből gyakran hiányzik: a korszerű laborhasználatot, a kísérletezést, a digitális technológiákhoz való hozzáférést

 – foglalta össze Keszthelyi Bernadett, a Mobilis ügyvezetője.  

A program során két fő területen zajlottak foglalkozások: a természettudományos modul keretében mindkét iskola egy-egy 9. évfolyamos osztálya havonta látogatta a Mobilist, ahol a diákok kísérleteztek, önálló vagy páros méréseket végeztek, és gyakorlati tapasztalatokkal egészíthették ki az iskolában tanult elméletet. Ezzel párhuzamosan a digitális témanapokkal 14 osztály csaknem 260 tanulóját érték el. A résztvevők 3D nyomtatással, játékos programozással és a mesterséges intelligencia alapjaival ismerkedtek meg.  

A Mobilis nem csupán a tanulókra, hanem a tanárokra is figyelmet fordított. A két intézmény tantestülete számára szakmai műhelynapokat szerveztek, ahol a pedagógusok korszerű szoftverekkel és alkalmazásokkal ismerkedhettek meg. A visszajelzések szerint a képzések annyira hasznosak voltak, hogy sokan közülük már be is építették az új ismereteiket a mindennapi gyakorlatukba. 

A program keretében elindult egy ICDL-tanfolyam is, amely nemzetközileg elismert informatikai tanúsítvány megszerzését kínálta. Több diák sikeresen teljesítette a négy modulból álló vizsgát, ami a továbbtanulás során többletpontokat jelenthet számukra. Emellett a drónszakkör a mezőgazdasági területen tanulók számára kínált gyakorlati betekintést a korszerű technológiák világába. 

Fontosnak tartjuk, hogy ne kész megoldásokat erőltessünk az iskolákra, hanem valódi párbeszédet folytassunk velük. A program során rendszeresen egyeztettünk az igazgatókkal, helyetteseikkel és a szaktanárokkal is. Ez a bizalmi alap tette lehetővé, hogy a visszajelzéseik alapján folyamatosan finomítsuk a program tartalmát

 – emelte ki Orbán József, a Mobilis pályaorientációs munkatársa, a projekt koordinátora.  

A tapasztalatok egyértelműen pozitívak: a diákok motiváltak voltak, a tanárok nyitottan álltak a fejlesztéshez, az iskolák pedig értékként tekintettek a programra. Az együttműködést a következő tanévben folytatjuk, sőt a visszajelzések alapján bővítjük, illetve felmerült annak a gondolata, hogy más intézmények felé is nyissunk

 – összegezte Keszthelyi Bernadett.  

A kezdeményezés nem előzmény nélküli: a Mobilis 2022 óta működtet hasonló sikerű programot a Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskolájában. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu