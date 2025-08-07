augusztus 7., csütörtök

Álláspont

1 órája

Gyermekkori élményeink - gyökeret eresztett papírsárkány

Címkék#papírsárkány#szórakozás#gyermekkor

Tombol a nyár és vele együtt a szabadtéri programok is kiemelt hangsúlyt kapnak. Ilyenkor gyakran azon töprengünk, hogyan töltsük meg ezeket a napokat valódi, élményt adó tartalommal.

Varga Henrietta

Olyan különleges tartalommal, ami nemcsak szórakoztat, hanem maradandó élményt is nyújt. Amikor én gyerek voltam, a nyári napok egyik kedves színfoltja volt a papírsárkány-eregetés. 

Ilyenkor gyakran azon töprengünk, hogyan töltsük meg ezeket a napokat valódi, élményt adó tartalommal.
 Ilyenkor gyakran azon töprengünk, hogyan töltsük meg ezeket a napokat valódi, élményt adó tartalommal.
Fotó: Shutterstock

Élményt nyújt a szabad játék

Kikerekedett szemekkel figyeltem, ahogy a barátaim színes, vékony zsinóron függő csodái szinte táncot járnak a levegőben. Ők dombról le, dombra fel futva nevettek, szaladtak, és sárkányaik minden egyes lépésükkel magasabbra szárnyaltak. Én is próbálkoztam, nem is egyszer. Akarat volt bennem, lelkesedés is, sőt, néha még a szél is velem volt. De valahogy a sárkányom sosem értette meg, mit szeretnék tőle. Nem repült, nem emelkedett, csak vergődött a fűben, mintha inkább gyökeret akarna ereszteni, mint szárnyakat.

 Húztam, futottam, reméltem, de csak nem sikerült. Ez sokáig kedvemet szegte. Úgy éreztem, nekem ez nem megy. De a papírsárkány valahogy mégsem hagyott nyugodni. Egyszer újra nekivágtam. Talán nem vártam semmit, talán csak nosztalgiából próbáltam meg, de azon a napon valami másképp történt. A sárkány előbb csak reszketve megmozdult, majd hirtelen felszökkent a levegőbe. Először féltem kiengedni a zsinórt, de aztán egyre bátrabb lettem és ő csak repült egyre feljebb. 

Ma már tudom, hogy nekem a papírsárkány nemcsak játék volt, hanem egyfajta tanító is. Megmutatta, hogy a kudarcélményből is van kiút, csak meg kell találni és türelemmel ki kell várni. Sajnos ma már ritkán látni sárkányt eregető gyerekeket, de ha mégis, mindig örömmel nézem őket. Látva őket újra átélem azt a csodát, amit egykoron, azon a szép nyári napon.
 

 

