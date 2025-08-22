1 órája
Méltó ünneplés, megható elismerések
Ünnepi hangulatban telt Szent István király napja Abdán, ahol az államalapítás évfordulója mellett a helyi közösség összetartozását és példamutató tagjait is méltatták. A rendezvényen méltósággal, szeretettel és elismeréssel idézték fel az ezeréves magyar államiság születését, miközben az abdai közösség iránt elkötelezett emberek munkáját is megköszönték.
Szent István ünnepén, augusztus 20-án Abdán Varga Balázs plébános tartott szentmisét és áldotta meg az új kenyeret, majd Szabó Zsolt polgármester mondott ünnepi beszédet. A közösség büszkeséggel emlékezett vissza első királyunk államalapító tevékenységére, aki a kereszténység útjára vezette a magyarságot, és akinek öröksége ma is irányt mutat, majd elismerések átadása következett.
Elismerés a közösség példamutató tagjainak
Szabó Zsolt, Abda polgármestere köszöntetet mondott mindazoknak, akik példaértékű munkájukkal hozzájárulnak a község fejlődéséhez. Az önkormányzat nevében elismerést kapott:
- Lelkes Béláné, aki mindig elsőként segít, legyen szó a falu szépítéséről, rendezvények dekorációjáról vagy bárki megsegítéséről.
- Szekeres Ferenc, aki hű társként mindenben ott van: dekorál, beszerez, szervez és sosem sajnálja idejét, energiáját a közösségtől.
- Bár személyesen nem tudtak jelen lenni, Saru Ernőné és Saru Ernő is elismerésben részesültek. Fiuk, Saru Dániel vette át helyettük a díjat. Ők azok, akik mindig gondoskodnak a közösségi rendezvények gasztronómiai élményeiről, finom falatokkal kedveskedve a résztvevőknek.
Az eseményen külön kiemelték a fiatal tehetségek támogatását is. néhai Dr. Polgár Tibor professzor, a faluból elszármazott jótevő 2003-ban hozta létre az Abdai Tehetséges Fiatalok Támogatására Alapítványt, mely évről évre segíti a helyi fiatalok tanulmányait. Az alapítvány munkájáról Gáli Gyöngyi elnök mondott köszönetet és Szabó Zsolt polgármesterrel, a kuratórium tagjával közösen átadták a pénzügyi támogatásokat a helyi diákoknak.