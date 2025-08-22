augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

23°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szent István nap

1 órája

Méltó ünneplés, megható elismerések

Címkék#Szabó Zsolt#abdai#rendezvény

Ünnepi hangulatban telt Szent István király napja Abdán, ahol az államalapítás évfordulója mellett a helyi közösség összetartozását és példamutató tagjait is méltatták. A rendezvényen méltósággal, szeretettel és elismeréssel idézték fel az ezeréves magyar államiság születését, miközben az abdai közösség iránt elkötelezett emberek munkáját is megköszönték.

Kisalföld.hu

Szent István ünnepén, augusztus 20-án Abdán Varga Balázs plébános tartott szentmisét és áldotta meg az új kenyeret, majd Szabó Zsolt polgármester mondott ünnepi beszédet. A közösség büszkeséggel emlékezett vissza első királyunk államalapító tevékenységére, aki a kereszténység útjára vezette a magyarságot, és akinek öröksége ma is irányt mutat, majd elismerések átadása következett.

Az elismerések sorában Szabó Zsolt polgármester Lelkes Bélánét köszöntötte.
Az elismerések sorában Szabó Zsolt polgármester Lelkes Bélánét köszöntötte.
Fotó: Abda facebook

Elismerés a közösség példamutató tagjainak

Szabó Zsolt, Abda polgármestere köszöntetet mondott mindazoknak, akik példaértékű munkájukkal hozzájárulnak a község fejlődéséhez. Az önkormányzat nevében elismerést kapott:

  • Lelkes Béláné, aki mindig elsőként segít, legyen szó a falu szépítéséről, rendezvények dekorációjáról vagy bárki megsegítéséről.
  • Szekeres Ferenc, aki hű társként mindenben ott van: dekorál, beszerez, szervez és sosem sajnálja idejét, energiáját a közösségtől.
  • Bár személyesen nem tudtak jelen lenni, Saru Ernőné és Saru Ernő is elismerésben részesültek. Fiuk, Saru Dániel vette át helyettük a díjat. Ők azok, akik mindig gondoskodnak a közösségi rendezvények gasztronómiai élményeiről, finom falatokkal kedveskedve a résztvevőknek.
elismerés
Szabó Zsolt polgármester Szekeres Ferencet köszöntötte.
Fotó: Abda facebook

Az eseményen külön kiemelték a fiatal tehetségek támogatását is. néhai Dr. Polgár Tibor professzor, a faluból elszármazott jótevő 2003-ban hozta létre az Abdai Tehetséges Fiatalok Támogatására Alapítványt, mely évről évre segíti a helyi fiatalok tanulmányait. Az alapítvány munkájáról Gáli Gyöngyi elnök mondott köszönetet és Szabó Zsolt polgármesterrel, a kuratórium tagjával közösen átadták a pénzügyi támogatásokat a helyi diákoknak.

elismerés
Saru Ernőné és Saru Ernő helyett fiuk, Saru Dániel vette át az elismerést.
Fotó: Abda facebook

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu