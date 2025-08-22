Méltó ünneplés, megható elismerések

Szent István ünnepén, augusztus 20-án Abdán Varga Balázs plébános tartott szentmisét és áldotta meg az új kenyeret, majd Szabó Zsolt polgármester mondott ünnepi beszédet. A közösség büszkeséggel emlékezett vissza első királyunk államalapító tevékenységére, aki a kereszténység útjára vezette a magyarságot, és akinek öröksége ma is irányt mutat, majd elismerések átadása következett.

Az elismerések sorában Szabó Zsolt polgármester Lelkes Bélánét köszöntötte.

Fotó: Abda facebook

Elismerés a közösség példamutató tagjainak

Szabó Zsolt, Abda polgármestere köszöntetet mondott mindazoknak, akik példaértékű munkájukkal hozzájárulnak a község fejlődéséhez. Az önkormányzat nevében elismerést kapott:

, aki mindig elsőként segít, legyen szó a falu szépítéséről, rendezvények dekorációjáról vagy bárki megsegítéséről. Szekeres Ferenc , aki hű társként mindenben ott van: dekorál, beszerez, szervez és sosem sajnálja idejét, energiáját a közösségtől.

, aki hű társként mindenben ott van: dekorál, beszerez, szervez és sosem sajnálja idejét, energiáját a közösségtől. Bár személyesen nem tudtak jelen lenni, Saru Ernőné és Saru Ernő is elismerésben részesültek. Fiuk, Saru Dániel vette át helyettük a díjat. Ők azok, akik mindig gondoskodnak a közösségi rendezvények gasztronómiai élményeiről, finom falatokkal kedveskedve a résztvevőknek.

Szabó Zsolt polgármester Szekeres Ferencet köszöntötte.

Fotó: Abda facebook

Az eseményen külön kiemelték a fiatal tehetségek támogatását is. néhai Dr. Polgár Tibor professzor, a faluból elszármazott jótevő 2003-ban hozta létre az Abdai Tehetséges Fiatalok Támogatására Alapítványt, mely évről évre segíti a helyi fiatalok tanulmányait. Az alapítvány munkájáról Gáli Gyöngyi elnök mondott köszönetet és Szabó Zsolt polgármesterrel, a kuratórium tagjával közösen átadták a pénzügyi támogatásokat a helyi diákoknak.