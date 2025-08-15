Ünnepi közgyűlésen díjazták Győr-Moson-Sopron kiválóságait - fotók

– Augusztus 20-a nem csak az államiság ünnepe. Ez a nap évezredes kapaszkodó, amely egyszerre szól a magyar nemzet összetartozásáról, a hitről, a jövőbe vetett bizalomról, és a helyi közösségek megtartó erejéről. Szent István öröksége itt a Kárpát-medencében már a középkorban is közös érték volt. Ma is élő hagyomány – mondta ünnepi beszédében dr. Magas László, aki a Győr-Moson-Sopron vármegye ünnepi közgyűlésén pénteken délelőtt díszpolgári elismerésben részesült.

Dr. Magas László, a vármegye újdonsült díszpolgára mondott ünnepi beszédet.

Fotó: Csapó Balázs

Mint azt dr. Magas László elmondta, Szent István napja ma is üzen nekünk, s mindig jó iránytűként szolgál számunkra a népek háborgó tengerén. – Ez volt a szilárd alap, a szegletkő, amelyre építhettünk évszázadok során, ezért maradtunk meg Európa szívében kelet és nyugat metszéspontjában. István király államszervezete, az egyház, és a jogrend több, mint ezer éve biztosítja művének, alkotásának maradandóságát, életképességét – szögezte le beszédében dr. magas László, aki arról is beszélt, hogy egy ország jövője nem épülhet pillanatnyi politikai haszonra vagy rövidtávú előnyökre. Szükség van az erkölcsi szilárdságra, az összefogásra, azokra az alapokra, amelyeket ezer éve fektettünk le. Szent István ünnepén azt kívánta: legyünk közös építői a magyar jövőnek! Olyan országot kell továbbépíteni, ahol jó élni, ahol a múlt tisztelete nem akadály, hanem forrás, ahol a jövő minden magyar számára biztonságot és lehetőséget jelent!