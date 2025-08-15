7 órája
Ünnepi közgyűlésen díjazták Győr-Moson-Sopron kiválóságait - fotók
Átadták Győr-Moson-Sopron vármegye közgyűlése által alapított vármegyei kitüntető címet és díjakat. Az önkormányzat A Szent István napi ünnepi közgyűlésén Hámori György elnök adta át az elismeréseket.
– Augusztus 20-a nem csak az államiság ünnepe. Ez a nap évezredes kapaszkodó, amely egyszerre szól a magyar nemzet összetartozásáról, a hitről, a jövőbe vetett bizalomról, és a helyi közösségek megtartó erejéről. Szent István öröksége itt a Kárpát-medencében már a középkorban is közös érték volt. Ma is élő hagyomány – mondta ünnepi beszédében dr. Magas László, aki a Győr-Moson-Sopron vármegye ünnepi közgyűlésén pénteken délelőtt díszpolgári elismerésben részesült.
Mint azt dr. Magas László elmondta, Szent István napja ma is üzen nekünk, s mindig jó iránytűként szolgál számunkra a népek háborgó tengerén. – Ez volt a szilárd alap, a szegletkő, amelyre építhettünk évszázadok során, ezért maradtunk meg Európa szívében kelet és nyugat metszéspontjában. István király államszervezete, az egyház, és a jogrend több, mint ezer éve biztosítja művének, alkotásának maradandóságát, életképességét – szögezte le beszédében dr. magas László, aki arról is beszélt, hogy egy ország jövője nem épülhet pillanatnyi politikai haszonra vagy rövidtávú előnyökre. Szükség van az erkölcsi szilárdságra, az összefogásra, azokra az alapokra, amelyeket ezer éve fektettünk le. Szent István ünnepén azt kívánta: legyünk közös építői a magyar jövőnek! Olyan országot kell továbbépíteni, ahol jó élni, ahol a múlt tisztelete nem akadály, hanem forrás, ahol a jövő minden magyar számára biztonságot és lehetőséget jelent!
Vármegyei Díszközgyűlés GyőrbenFotók: Csapó Balázs
Vármegyei elismerések az ünnep alkalmából
A nemzeti ünnepünk alkalmából tartott ünnepi közgyűlésen átadták Győr-Moson-Sopron vármegye közgyűlésének elismeréseit.
- A vármegye Díszpolgára Kék Szalag Kitüntető címet dr. Magas László okleveles erdőmérnöknek adományozták.
Dr. Magas László erdőmérnöki diplomáját a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen szerezte meg 1971-ben. Húsz éven keresztül az Erdőrendezési Tanszéken oktatott és végzett tudományos munkát. 1992-ben lett a Kisalföldi Erdőgazdaság vezérigazgatója egészen a nyugdíjba vonulásáig. Mindemellett aktív közéleti tevékenységet folytatott és folytat mind a mai napig. Dr. Magas László nevéhez is fűződik többek között az 1956-os mosonmagyaróvári tüntetés elítélt áldozatai jelöletlen sírjainak felkutatása, a halottak újratemetése, és a rendszerváltás egyik szimbólumává vált páneurópai piknik szervezése. Szolgálatáért, amellyel a Páneurópai Pikniket és a vasfüggöny áttörését lehetővé tette, a köztársasági elnök még 1999-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta számára. 2000-ben az ő kezdeményezésére kaptak a Győr–Moson–Sopron megyei települések millenniumi keresztet.
- Gróf Széchényi Ferenc-díjat Babos Attila, Dunaszeg korábbi polgármestere vehette át.
Babos Attila 1990-től Dunaszeg társadalmi megbízatású, 1998-tól 2024-es nyugdíjazásáig pedig fő állású településvezetője volt a községnek. 34 éven át tartó polgármesteri munkájának sikerességét Dunaszeg rendezett településképe, felújított és jól felszerelt közintézményei és a településre látogatók számára kialakított vonzó látványosságok is bizonyítják. Kezdeményezésére alakult meg Dunaszegen 1999-ben a Polgárőrség, melyben sok-sok éven át maga is aktívan részt vett. A település fejlesztése érdekében több, mint három évtizeden át végzett példaértékű munkájának elismeréséül 2023-ban Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át. Az Alsó-Szigetközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulásának 1999-es megalakulásától a társulás elnöki tisztségét töltötte be sok éven át. A Szigetköz-Mosoni-sík Leader Egyesület elnökségi tagja volt 16 éven át. 2002-től tagja volt a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlésnek. Alapító és a mai napig aktív tagja a Dunaszegi Népdalkörnek. Munkáját szolgálatnak tekintette, a polgármesteri feladatain túl is folyamatosan a település fejlődéséért tevékenykedett.
- Dr. Kovács Pál-díjat kapott Kemenár Katalin népművelő
Kemenár Katalin felsőfokú tanulmányait követően óvónői, majd andragógus végzettséget szerzett. Fertődi óvónői munkáját 2002 januárjában Sarród település szolgálatára váltotta. Kezdetben kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló kulturális rendezvények szervezőjeként munkálkodott a településen. Aktívan közreműködött a Sarródi Tájház kialakításában, amely vezetésével igazi közösségi házzá vált, amely megnyitása óta sorozatosan sikeres hagyományőrző programoknak a helyszíne. Elhivatottsága nemcsak a múlt értékeinek megőrzésében nyilvánul meg, a település kulturális életének színes, gazdag szervezésében is meghatározó szerepet tölt be. Projektíró tapasztalatának köszönhetően az elmúlt 20 évben közel két tucatnyi hazai és európai uniós projektet valósított meg a településen, melyeknek köszönhetően megújult többek között a falu óvodája, kultúrháza, Templom körüli tere, megújultak a településrészek játszóterei, útjai, járdái, kerékpárút épült az országhatárig és számos nagyrendezvényt tudott Sarród megvalósítani. Társadalmi szerepvállalásaként alapító tagja a Civilek a Fertő-tájért Egyesületnek, az Alpokalja-Fertőtáj Leader Egyesületben pedig kezdetektől aktív résztvevőként járult hozzá a rendelkezésre álló lehetőségek hatékony felhasználásához.
- A közgyűlés a Bauer Rudolf-díjat Gyertyás Róza cselgáncs világbajnoki bronzérmes sportolónak adományozta.
Gyertyás Róza világbajnoki bronzérmes cselgáncsozó Koroncón nőtt fel. Sportolói pályafutását a koroncói Tutti Judo Klubban kezdte, ahol közel húsz évig versenyzett, és ért el komoly nemzetközi sikereket. Az 52 kilogrammos súlycsoportban versenyző sportoló idén júniusban a Budapesti Honvéd Sportegyesület versenyzőjeként bronzérmet nyert a budapesti cselgáncs világbajnokságon, ezzel Róza megszerezte a magyar judosport 18. világbajnoki bronzérmét. Sportolói pályafutását kezdetektől családja és edzői segítették.
- Dr. Petz Aladár-díjjal ismerték el Nagyné Soós Katalin védőnő munkáját
Nagyné Soós Katalin 1984-ben szerezte meg védőnői diplomáját Budapesten az Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnői Szakán. Munkáját a pannonhalmi körzet védőnőjeként kezdte. Mindig vegyes körzetben dolgozott, helyettesített több településen és iskola-egészségügyi feladatokat is ellátott. 41 év szakmai munkája alatt többek között Táp, Tápszentmiklós, Győrasszonyfa, Pázmándfalu, Győrság és Mezőörs településeken is teljesített védőnői szolgálatot. Több településen is indított baba-mama klubot, szervezett szülésfelkészítő tanfolyamokat és rendszeresen tartott előadásokat nyugdíjasoknak az egészséges életmódról és a rendszeres szűréseken való részvétel fontosságáról. Jelenleg is védőnőként dolgozik Péren és igyekszik a legjobb tudása szerint segíteni a hozzá tartozó gondozottakat testi és lelki egészségük megőrzésében és fejlesztésében.
- A közgyűlés a Dr. Csizmadia Andor-díjat Fehérné dr. Bodó Mariannak, Mosonmagyaróvár város jegyzőjének adományozta.
Fehérné dr. Bodó Mariann szakmai életútja 1995-ben a Tapolcai Polgármesteri Hivatalban kezdődött, ahonnan áthelyezéssel az akkori Badacsonytomaji Körjegyzőségbe került. Időközben 1998-ban az Államigazgatási Főiskolán igazgatás-szervező oklevelet szerzett. Ugyanebben az évben sikeres pályázat eredményeként Kimle-Károlyháza Községek körjegyzője lett. 12 év jegyzői tapasztalatot követően 2011. január 1-jétől Mosonmagyaróvár város aljegyzőjeként dolgozott. A város jegyzőjeként 2012. március 10. óta tölti be hivatalát. A város jegyzőjeként kiemelt feladatának tartja a szakmai munka magas színvonalának biztosítását. Munkáját végig kíséri az ügyfélközpontú közigazgatás fontossága, a saját magával és munkatársaival szembeni azon elvárás, hogy az ügyek mögött megjelenő ügyfél jogok érvényesüljenek, hogy fontos a hivatalhoz forduló emberek problémájának megoldása. Több évtizedes szakmai munkája mellett is nyitott a változásokra. Jegyzői munkássága során épít mindazokra a tapasztalatokra, ismeretekre és készségekre, melyekre eddigi pályája során szert tett a közigazgatás különböző szintjein.