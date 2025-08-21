augusztus 21., csütörtök

Elhunyt Szórádi Béla, a Soproni Petőfi Színház megbecsült kelléktárvezetője

Elhunyt Szórádi Béla.

Életének 64. évében, augusztus 20-án elhunyt Szórádi Béla, a Soproni Petőfi Színház Magyar Teátrum-díjas kelléktárvezetője - osztotta meg közleményében a Pro Kultúra Sopron

Szórádi Béla 15 éven át volt a színház megbízható és szeretett kollégája, aki szakmai tudásával és emberi tartásával vált nélkülözhetetlenné a társulat életében. A közlemény szerint mindenki számíthatott rá, legyen szó a legnehezebb feladatokról vagy a hétköznapi kihívásokról.

A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. és a Soproni Petőfi Színház saját halottjának tekinti. A temetés időpontjáról később adnak tájékoztatást.

Forrás: Pro Kultúra Sopron

 

 

