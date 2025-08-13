augusztus 13., szerda

Gyász

1 órája

Elhunyt a Széchenyi Egyetem egykori neves tanszékvezető főiskolai docense

Gyászol a Széchenyi István Egyetem. Egykori tanszékvezető főiskolai docensükre emlékeznek.

Széchenyi Egyetem

Mint ahogy azt a Széchenyi István Egyetem közleményében írja: életének 93. évében elhunyt dr. Balogh Vilmos nyugalmazott tanszékvezető főiskolai docens, okleveles villamosmérnök, a győri távközlési, híradástechnikai, hálózatfejlesztési képzés jeles személyisége.

Forrás: Széchenyi István Egyetem

Dr. Balogh Vilmos frissdiplomás pályafutását a Beloiannisz Híradástechnikai Gyárban (BHG) kezdte 1958-ban. Az urh adó és távbeszélő multiplex rendszerek elemeinek fejlesztése, az átviteltechnikai rendszerek tervezése volt a feladata. A Telefongyárban gyártmánytervező villamosmérnökként folytatta pályafutását, majd a Postai Tervező Iroda (POTI) vezető munkatársa lett.

Főállása mellett a szakember utánpótlás oktatásából is kivette részét. 1963-ban óraadóként kapcsolódott be a Budapesten, a Gyáli úton működő Felsőfokú Távközlési Technikum szakmai munkájába. Amikor a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola fakultásává vált Távközlési Tagozat 1976-ban Győrbe költözött, dr. Balogh Vilmos pályafutása főállású oktatóként itt folytatódott. Az Átviteltechnika és az Erősítőtechnika tantárgyakat oktatta. 1979-1982 között az Általános Villamossági Tanszék vezetője volt. Számos ipari megbízás témavezetése is feladatai között szerepelt. A győri 750 Kilovoltos távvezeték távközlési hálózatokra gyakorolt zavaró hatásának vizsgálata is a projektjei között volt.

Doktori disszertációját „A helyi távbeszélő hálózatok átviteltechnikai tervezése üzemi paraméterek alapján” témakörben 1986-ban védte meg. Szakmai érdeklődése 1993-ban kezdődött nyugdíjas évei alatt is fennmaradt. Több korábbi kollégájával tartott fenn baráti kapcsolatot.

Oktatói munkája mellett több évig a KTMF Szakszervezeti Bizottsága elnöki feladatait is ellátta. A Református Egyház presbiterjeként, fáradhatatlanul dolgozó győri munkatársaként folyamatos elismerés kísérte tevékenységét.

Mint ahogy közleményükben írják: "Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!"

 

