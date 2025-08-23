Gyász
Elhunyt a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium egykori tanára
Elhunyt Koltai Attiláné, a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium egykori tanára. Évtizedeken át, pályájának kezdetétől nyugdíjba vonulásáig volt az iskola matematika–földrajz szakos tanára, számos osztály osztályfőnöke.
Forrás: Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium Sopron
