Legyen ön is étteremtulajdonos! Győr belvárosi vendéglátóhely keresi gazdáját

A Club Carat még februárban a honlapján tájékoztatta az érdeklődőket, hogy bezártak. Az étterem szolgáltatása január 1-től megszűnt. Az eladó étteremről minden tudnivaló cikkünkben.

A patinás eladó étterem 250 négyzetméter.

Eladó étterem Győr szívében

Győr történelmi belvárosában jelenleg is működő étterem eladó nettó kétszázmillió forintért. Alapterülete 250 nm. Tartozik hozzá 9 kocsibeálló. Szivarterem, snack bár, drink bár részekből áll. Az étteremben egyidőben 75 fő magas színvonalú kiszolgálására van lehetőség. A vendéglátóhely összközműves, egyedi mérőkkel ellátott, klimatizált, a fűtés saját gázüzemű kazánról megoldott. A vendégterek kialakítása egyedi belsőépítészeti tervek alapján történt, stílusára a természetesség és a visszafogott elegancia jellemző. Elhelyezkedés szempontjából kiváló, magas színvonalú infrastruktúra jellemző a környékre.

Az étterem műszaki tartalom szempontjából, valamint elhelyezkedéséből adódóan egyéb funkció betöltésére is kiválóan alkalmas lehet, akár gyógyászati célra, irodai használatra, kereskedelmi funkcióra is átalakítható.

Ára: 210 000 000 Ft

