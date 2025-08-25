Különleges járműveitől válik meg a GyőrSzol - Kell egy seprő gép, vagy egy konténer szállító? - fotók

Igazán különleges eladó autók és járművek került fel a Győr-Szol Zrt. oldalára. A győri cég több gépjárművétől is megválik, amelyekre bárki tehet ajánlatot.

Az eladó autók mellett néhány igazán különleges eszközre is lehet ajánlatot tenni. Köztük erre az utcaseprő gépre is.

Forrás: Győr-Szol Zrt.

Seprő gépek keresik új gazdájukat

Többek közt kalapács alá kerül két seprő gép 196 és 350 ezer forintos kikiáltási árért. Mindkét jármű dízeles, és jelentős ideig rótták az utakat, ugyanis a régebbi 2002-es, az újabb 2012-es gyártású.

Kinek ne kellene egy konténer szállító?

Hasonlóan különleges tétel a két hatalmas konténerszállító. Mivel mindkét járművet véglegesen kivonták a forgalomból ezért minimum áruk is rendkívül alacsony 120, illetve 100 ezer forint. A matuzsálemi járművek 2006-ban, illetve 2004-ben gördültek le a gyártószalagról, tehát már nem mai gyerekek. A potenciális érdeklődőnek vásárlás előtt mindenképp érdemes kilátogatni a Győr-Szol telephelyére és megtekinteni a járműveket.

Nincs győri aki ne látta volna még a Győr-Szol kisbuszait. Most többet is meg lehet vásárolni közülük.

Forrás: Győr-Szol Zrt.

Eladó autók olcsón

A különleges gépek mellett egy hulladéktömörítő és hat kisbusz is eladó. Órája mindegyiknek 140 és 210 ezer kilóméter között áll, ettől függetlenül minimális áruk egységesen 70-72 ezer forint plusz áfában lett meghatározva. Arra azonban érdemes figyelni, hogy a meghirdetett tételek közül nem mindegyik rendelkezik érvényes műszaki vizsgával.