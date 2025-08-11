Képekben az élmények
1 órája
Egyetlen hírben mutatjuk a hétvége legjobb galériáit
Ismét eltelt egy hétvége, számos galériában mutattuk be hol jártunk.
Íme a fotók 17 galériát hoztunk a szombatról és vasárnapról:
Sziget fesztivál: a vasárnap legjobb pillanatai képekbenFotók: Bodnár Boglárka/MTI
Együtt kávéztunk Mária Teréziával a Bécsi KávézóbanFotók: Krizsán Csaba
Barokk pompa: próbatételek, vicc és kacagás - Ez volt a bolond esküvő képekbenFotók: Beledi Márta/Olvasó
Nem unatkoztak a falunapon PázmándfalunFotók: Krizsán Csaba/Pázmándfalu önkormányzat
Családi nap Babóton
Fehértől a vörösig - Végigkóstolták Hegykőn a nyár ízeitFotók: Rombai Péter
Bohémság költözött a barlangba - ötcsillagos dallamok éjszakájaFotók: Varga Henrietta
Szigetközi bálnavadászaton - Kipróbáltuk a Rudolf-liget új tanösvényétFotók: Mészely Réka
Mesés menyegző barokk pompában - A város előtt fogadtak örök hűségetFotók: Krizsán Csaba
Hatalmas bulik, hatalmas sztárok a Sziget Fesztivál szombati napjánFotók: Balogh Zoltán/MTI
Mókus vitte a showt a motoros találkozónFotók: Kerekes István
A 75 éveseket is köszöntötték a falunapon Ásványrárón, a sztárvendég a Groovehouse voltFotók: Kerekes István
Bácsa-Kapuvár, megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzésFotók: Krizsán Csaba
Életre kelt barokk hangulat, főzőfesztivál a kastély árnyékábanFotók: Varga Henrietta
Kopaszék ismét finomakat főztek a Kodomo javáraFotók: Kerekes István
Fut a Hegyes: rekordszámban álltak rajthozFotók: Kerekes István
Több ezren szelik át közép-Európa legnagyobb tavát a Balaton-átúszásonFotók: Krizsán Csaba
