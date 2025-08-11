augusztus 11., hétfő

Képekben az élmények

1 órája

Egyetlen hírben mutatjuk a hétvége legjobb galériáit

Ismét eltelt egy hétvége, számos galériában mutattuk be hol jártunk.

Kisalföld.hu
Egyetlen hírben mutatjuk a hétvége legjobb galériáit

Íme a fotók 17 galériát hoztunk a szombatról és vasárnapról:

Sziget fesztivál: a vasárnap legjobb pillanatai képekben

Fotók: Bodnár Boglárka/MTI

Együtt kávéztunk Mária Teréziával a Bécsi Kávézóban

Fotók: Krizsán Csaba

Barokk pompa: próbatételek, vicc és kacagás - Ez volt a bolond esküvő képekben

Fotók: Beledi Márta/Olvasó

Nem unatkoztak a falunapon Pázmándfalun

Fotók: Krizsán Csaba/Pázmándfalu önkormányzat

Családi nap Babóton

Fehértől a vörösig - Végigkóstolták Hegykőn a nyár ízeit

Fotók: Rombai Péter

Bohémság költözött a barlangba - ötcsillagos dallamok éjszakája

Fotók: Varga Henrietta

Szigetközi bálnavadászaton - Kipróbáltuk a Rudolf-liget új tanösvényét

Fotók: Mészely Réka

Mesés menyegző barokk pompában - A város előtt fogadtak örök hűséget

Fotók: Krizsán Csaba

Hatalmas bulik, hatalmas sztárok a Sziget Fesztivál szombati napján

Fotók: Balogh Zoltán/MTI

Mókus vitte a showt a motoros találkozón

Fotók: Kerekes István

A 75 éveseket is köszöntötték a falunapon Ásványrárón, a sztárvendég a Groovehouse volt

Fotók: Kerekes István

Bácsa-Kapuvár, megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Krizsán Csaba

Életre kelt barokk hangulat, főzőfesztivál a kastély árnyékában

Fotók: Varga Henrietta

Kopaszék ismét finomakat főztek a Kodomo javára

Fotók: Kerekes István

Fut a Hegyes: rekordszámban álltak rajthoz

Fotók: Kerekes István

Több ezren szelik át közép-Európa legnagyobb tavát a Balaton-átúszáson

Fotók: Krizsán Csaba

 

