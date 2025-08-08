augusztus 8., péntek

Egy napot csúsznak, kedden nyitják meg az Erzsébet királyné utcát

Címkék#Kórház utca#Erzsébet királyné utca#Vértes-Út Kft#munka#zárlat

Egy nappal csúszik a kivitelezés és ezért augusztus 12-én, kedden nyitják meg újra a csornai Erzsébet királyné utca júliusban lezárt szakaszát. Kedden viszont minden zárlatot feloldanak.

Kisalföld.hu

A csornai Erzsébet királyné utca felújítását végző Vértes-Út Kft. a város közösségi oldalán arról értesítette a helyieket, hogy egy napot csúszik a zárás feloldása és csak augusztus 12-én nyitják meg újra a lezárt szakaszt. Akkor viszont minden zárlatot feloldanak.

Egy plusz napot kér a kivitelező és megnyitják az utcát.

"Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a nagyobb volumenű építési munkák miatt az Erzsébet királyné utcán, a Soproni út (85. sz. főút) és a Kórház utca közötti szakaszán a 2025. július 21. napjától életbe lépett teljes útzár a tervezett augusztus 10. napja helyett augusztus 11. (hétfő) napjáig tart. Augusztus 12. napjától minden zárlat feloldásra kerül."

Az esetleges kérdésekkel kapcsolatban a [email protected] elérhetőségen kaphatnak, vagy sürgős esetben a +3630/6801801 telefonszámon, jelzi a társaság.

 

