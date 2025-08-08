53 perce
Leállt az EESZT - nem lehet kiváltani a gyógyszereket!
Országos leállás bénítja az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Teret (EESZT), aminek következtében a gyógyszertárakban nem tudják kiadni az e-recepteket. A hibát már vizsgálják.
Péntek délután váratlanul leállt az EESZT, Magyarország központi egészségügyi informatikai rendszere. A hiba miatt országszerte ellehetetlenült az e-recept alapon történő gyógyszerkiváltás, ami több ezer beteget érinthet közvetlenül. A gyógyszerészek csak széttárt karokkal tudják fogadni a pácienseket, ugyanis a rendszerhiba miatt nem tudnak hozzáférni az orvosi rendelésekhez.
Leállás az EESZT-nél
Már megkezdték az eset kivizsgálását, egyelőre nem közöltek pontos információt a leállás okáról vagy a hiba várható elhárításának idejéről.
Ha sürgősen gyógyszerre van szüksége, próbálják meg felvenni a kapcsolatot kezelőorvosával, vagy – ha van rá lehetőség – kérjenek papíralapú receptet.
További információkért látogasson el az e-egeszsegugy.gov.hu-ra.