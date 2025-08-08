augusztus 8., péntek

E-recept

53 perce

Leállt az EESZT - nem lehet kiváltani a gyógyszereket!

Címkék#informatikai#rendszer#EESZT#e-recept#leállás

Országos leállás bénítja az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Teret (EESZT), aminek következtében a gyógyszertárakban nem tudják kiadni az e-recepteket. A hibát már vizsgálják.

Kisalföld.hu

Péntek délután váratlanul leállt az EESZT, Magyarország központi egészségügyi informatikai rendszere. A hiba miatt országszerte ellehetetlenült az e-recept alapon történő gyógyszerkiváltás, ami több ezer beteget érinthet közvetlenül. A gyógyszerészek csak széttárt karokkal tudják fogadni a pácienseket, ugyanis a rendszerhiba miatt nem tudnak hozzáférni az orvosi rendelésekhez.

Leállt az EESZT, Magyarország központi egészségügyi informatikai rendszere.
Leállt az EESZT, Magyarország központi egészségügyi informatikai rendszere. Forrás:  Shutterstock

Leállás az EESZT-nél

Már megkezdték az eset kivizsgálását, egyelőre nem közöltek pontos információt a leállás okáról vagy a hiba várható elhárításának idejéről.

Ha sürgősen gyógyszerre van szüksége, próbálják meg felvenni a kapcsolatot kezelőorvosával, vagy – ha van rá lehetőség – kérjenek papíralapú receptet.

További információkért látogasson el az e-egeszsegugy.gov.hu-ra.

 

 

