Online vesz autópálya-matricát? Mostantól több pénz marad a zsebében

Hétfőtől mindenki kevesebbet fog fizetni az e-matricákat terhelő kényelmi díj megszüntetése miatt. Általánosságban véve, tízből hat matrica vásárlása eddig is online zajlott, pár száz forinttól, akár több ezer forintig is terjedhetett a kényelmi díjak mértéke. Azonban szeptember 1-jétől már nem kell emiatt aggódnunk - közölte az Energiaügyi Minisztérium Facebook oldalán.

Szeptember 1-jétől megszűnik az autópálya e-matricákat terhelő kényelmi díj. Forrás: MW Archívum

Az Energiaügyi Minisztérium videója az e-matricák kényelmi díjának megszüntetéséről: