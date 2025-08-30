augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

23°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
E-matrica kényelmi díj nélkül

1 órája

Online vesz autópálya-matricát? Mostantól több pénz marad a zsebében

Címkék#Energiaügyi Minisztérium#autópálya matrica#megszűnik#kényelmi#díj#e-matrica

Szeptember 1-jétől megszűnik az autópálya matricát terhelő kényelmi díj.

Kisalföld.hu

Hétfőtől mindenki kevesebbet fog fizetni az e-matricákat terhelő kényelmi díj megszüntetése miatt. Általánosságban véve, tízből hat matrica vásárlása eddig is online zajlott, pár száz forinttól, akár több ezer forintig is terjedhetett a kényelmi díjak mértéke. Azonban szeptember 1-jétől már nem kell emiatt aggódnunk - közölte az Energiaügyi Minisztérium Facebook oldalán.

Szeptember 1-jétől megszűnik az autópálya e-matricákat terhelő kényelmi díj.
Szeptember 1-jétől megszűnik az autópálya e-matricákat terhelő kényelmi díj. Forrás:  MW Archívum

Az Energiaügyi Minisztérium videója az e-matricák kényelmi díjának megszüntetéséről:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu