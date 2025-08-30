E-matrica kényelmi díj nélkül
1 órája
Online vesz autópálya-matricát? Mostantól több pénz marad a zsebében
Szeptember 1-jétől megszűnik az autópálya matricát terhelő kényelmi díj.
Hétfőtől mindenki kevesebbet fog fizetni az e-matricákat terhelő kényelmi díj megszüntetése miatt. Általánosságban véve, tízből hat matrica vásárlása eddig is online zajlott, pár száz forinttól, akár több ezer forintig is terjedhetett a kényelmi díjak mértéke. Azonban szeptember 1-jétől már nem kell emiatt aggódnunk - közölte az Energiaügyi Minisztérium Facebook oldalán.
Az Energiaügyi Minisztérium videója az e-matricák kényelmi díjának megszüntetéséről:
