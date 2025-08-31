augusztus 31., vasárnap

Hajós település

2 órája

Színes programokkal, hidroplánnal ünnepelték a Jubileumi Duna-napot Gönyűn - fotók

Címkék#Gönyű#Duna-nap#program

Együtt ünnepelték a Dunát, a hajózás múltját és jelenét Gönyűn. Jubileumi Duna-napot tartottak szombaton a gönyűi Dunaparton.

Gyurina Zsolt

A víz volt a főszereplő és a víz volt az úr a gönyűi Duna-napon. Ugyanis a Gönyűi Honismereti Egylet idén 20 éves, és ezt a jubileumot egy különleges, egész napos rendezvénnyel tették emlékezetessé szombaton, és a színes napot csak a délutáni eső tette kissé szomorkásabbá. Szombaton a Duna-parton reggeltől estig családbarát programokkal, hajós élményekkel és koncertekkel várták a kicsiket és nagyokat egyaránt. A rendezvény ideje alatt egész nap lehetett találkozni hajógyártó cégekkel, szervizekkel, rendvédelmi szervekkel, dunamenti kikötőhelyek képviselőivel és hajózással foglalkozó szervezetekkel is, hiszen Gönyű hajós település, számtalan hajós dinasztiával.

Jubileumi Duna-napot tartottak szombaton a gönyűi Dunaparton.
Jubileumi Duna-napot tartottak szombaton a gönyűi Dunaparton.  Fotó: KRCS

Duna-nap Gönyűn jégtörőkkel

- Tizenhatan alapítottuk az egyesületet, most negyvenöten vagyunk. Húsz év alatt sok mindent létrehozott az egyesület, például a gönyűi hajózást bemutató helytörténeti kiállítást hoztunk létre, vagy éppen hajóskönyvet adtunk ki - mondta el a lapnak az egyik szervező, Ungerfoferné Szakács Anikó.

A sok program közül csak néhány: sokan körbejárták például a gönyűi kikötő jégtörőhajóit, így az ország legnagyobbját, a Széchenyit és kisebb társait, az Erebét és a Neptunt. Vagy éppen egy különleges vendéget, a Jégtörő I. nevet viselőt. Márton Gábor, a Magyar Hajózásért Egyesület képviseletében elmondta, hogy a magyar jégtörők ősatyját, prototípusát 1959-ben gyártották. Minden későbbi jégtörőnek ez adott alapot. Jelenleg az újpesti kikötőben álldogál, de szolgálatkész, használható, két éve például Szegedig csorgott le, mert szükség volt munkálataira. 

- Nagyon sokat járunk Gönyűre, szeretjük a Dunát, a Duna-partot, hiszen Sopronban lakva nehéz most eljutni vízpartra, a Fertő-tó magyar szakasza zárt. Kifejezetten vártuk a rendezvényt, és nem csalódtunk, nagyon változatos, csak a szemerkélő idővel kell megküzdeni - mesélte érdeklődésünkre Ferstlné Arthoffer Orsolya és férje, Ferstl Lajos.

 Tekintse meg a rendezvényen készült képeinket!

Színes programokkal ünnepelték a Jubileumi Duna-napot a Gönyűn

Fotók: Krizsán Csaba

Nyuszifül a kalózhajó és nem tervezett búvármerülés

A Nyuszifül nevű kalózhajó is kifutott, de ingyenes sétahajózáson is részt vehetett a kilátogatók. Volt wakeboard és vízisí-bemutató, yacht találkozó, hajós helytörténeti kiállítás, sok gyerek- és hagyományőrző program, de a terven kívül egy búvármerülésben is gyönyörködhettek a part mentén sétálók, ugyanis egy óvatlan hajós vízbe ejtett telefonját kellett kimenteni. Jelentjük, az operáció sikerült, és a telefon is megmenekült, működőképes. Még két hidroplán is megjelent a vízen, az egyik egészen Bécsből szállt Gönyűre. Amíg az egyre erősebb eső lehetővé tette, fel- és leszállásukkal tették érdekesebbé a Duna-napot. Tartottak matrózképzést gyerekeknek, volt interaktív játékos hajós iskola, csomózás. A végén hajós könyv oklevél járt minden résztvevőnek. Megkoszorúzták a Dunát tisztelegve az elhunyt hajósok és a vízi áldozatok emléke előtt, de megemlékeztek az elhunyt gönyűi hajósokról is. Délután Veres András győri megyéspüspök celebrálásában pedig hajós szentmise volt a római katolikus templomban.

 

