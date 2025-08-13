augusztus 13., szerda

Közlekedés

7 órája

Dugók és balesetek miatt bosszankodhatnak az autósok az M1-esen

Sűrű a forgalom reggel az M1-esen, terelések és balesetek nehezítik a közlekedést.

Kisalföld.hu
Dugók és balesetek miatt bosszankodhatnak az autósok az M1-esen

Fotó: Kisalföld archívum

Több jármű karambolozott az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Biatorbágy után. A 17-es km-nél csak a legbelső sáv járható, 7 km-es torlódás alakult ki, közben sokan kerülnek az 1-es főúton, emiatt ott is feltorlódott a kocsisor - közölte az Útinform.

  • Az országhatár felé vezető oldalon a 49-es km-nél már 2 sáv járható.
  • A főváros felé vezető oldalon a 29-es km-nél továbbra is csak 1 sáv járható, a torlódás meghaladta a 3 km-t.
  • Az országhatár felé vezető oldalon a 120-as km-nél továbbra is csak 1 sáv járható, a torlódás meghaladta a 6 km-t.

 

