Svájcból jött haza gyógyítani a fiatal doktor, bemutatjuk a hegyeshalmiak új háziorvosát

Külföldön szerencsét próbált, tapasztalatot szerzett, ám végül amellett döntött: magyar betegeket kíván gyógyítani. A hegyeshalmiak új háziorvosával, dr. Böősi Martinával beszélgettünk: a fiatal, mosonmagyaróvári születésű, Halásziban nevelkedett, három kisgyermekes doktor pszichiáterként is él hivatásának.

Doktor Böősi Martina munkatársaival, Salzer-Ambrusch Petrával és Berki Csabánéval.

Fotó: Kerekes István

Doktor Svájcban

– A középiskola alatt kezdett el érdekelni a biológia és azon belül különösen az embertan. Sokat olvastam az emberi viselkedésről, az idegrendszerről. Az egyetem alatt is ezek a témák foglalkoztattak leginkább, idegsebészeten végeztem tudományos munkát, illetve bejártam műtétekre asszisztálni. Az egyetem után először idegsebész szerettem volna lenni. Svájcban sikerült is az ehhez vezető szakképzésbe belépnem. Az érdeklődésem viszont túl szerteágazó volt ahhoz, hogy egy adott területre olyan mértékben fókuszáljak, amit az idegsebészeti képzés megkövetelt – kezdte történetét dr. Böősi Martina.

– A szabadidőm is túl kevés volt, illetve láttam az idősebb kollegákat is, akiknek a szakma gyakorlásán kívül szinte semmi idejük nem maradt a magánéletre. Emiatt döntöttem el, hogy egy olyan területre váltok, amivel több szabadidőm lehet, de szintén az idegrendszerrel foglalkozik. Így jött a pszichiátria. A háziorvoslás pedig azzal függ össze, hogy szerettem volna az általános orvosi tudásomat megőrizni, az orvoslás egészébe valamilyen szinten belelátni – mesélte a fiatal orvos, hogy miért az orvoslás ezen ágait választotta.

Dr. Böősi Martina már az egyetem hatodévében járt Svájcban szakmai gyakorlaton. Az egyik helyen állást ajánlottak neki a diploma megszerzése utánra.

Nehezebb a gyerekes szülők dolga

– Mivel szerettem volna anyagilag is egy alapot szerezni, és idővel ingatlant vásárolni, emiatt adta magát a külföldi munka. Jól éreztem magam kint, sok helyre eljuthattam, sok embert megismertem. A gyerekekkel viszont nagyon magányos lett az életünk, nem voltak nagyszülők, unokatestvérek. A kinti bölcsődei díjak is extrém magasak voltak, így három gyerekkel már nem jelentett anyagilag sem nagy előnyt az ottlét. A gyerekekkel sosem volt alkalmam sok ideig otthon maradni. Svájcban mindössze három hónap az anyasági, ehhez szoktunk hozzá, a gyerekek is nagyon korán közösségbe kerültek. Számunkra a minőségi idő a fontos, nem csak a mennyiség – fogalmazott a háromgyermekes édesanya.