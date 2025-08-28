2 órája
Svájcból jött haza gyógyítani a fiatal doktor, bemutatjuk a hegyeshalmiak új háziorvosát
Jól éreztem magam kint, a gyerekekkel viszont nagyon magányos lett az életünk, nem voltak nagyszülők, unokatestvérek – indokolta Böősi Martina doktor, hogy miért is döntött amellett, hogy Svájcból hazaköltözzön családjával. A fiatal doktor, aki pszichiáterként is gyógyít, dr. Cseh Sándor háziorvosi praxisát vette át júliusban Hegyeshalomban.
Dr. Cseh Sándort váltja a háziorvosi praxisában dr. Böősi Martina.
Fotó: Kerekes István
Külföldön szerencsét próbált, tapasztalatot szerzett, ám végül amellett döntött: magyar betegeket kíván gyógyítani. A hegyeshalmiak új háziorvosával, dr. Böősi Martinával beszélgettünk: a fiatal, mosonmagyaróvári születésű, Halásziban nevelkedett, három kisgyermekes doktor pszichiáterként is él hivatásának.
Doktor Svájcban
– A középiskola alatt kezdett el érdekelni a biológia és azon belül különösen az embertan. Sokat olvastam az emberi viselkedésről, az idegrendszerről. Az egyetem alatt is ezek a témák foglalkoztattak leginkább, idegsebészeten végeztem tudományos munkát, illetve bejártam műtétekre asszisztálni. Az egyetem után először idegsebész szerettem volna lenni. Svájcban sikerült is az ehhez vezető szakképzésbe belépnem. Az érdeklődésem viszont túl szerteágazó volt ahhoz, hogy egy adott területre olyan mértékben fókuszáljak, amit az idegsebészeti képzés megkövetelt – kezdte történetét dr. Böősi Martina.
– A szabadidőm is túl kevés volt, illetve láttam az idősebb kollegákat is, akiknek a szakma gyakorlásán kívül szinte semmi idejük nem maradt a magánéletre. Emiatt döntöttem el, hogy egy olyan területre váltok, amivel több szabadidőm lehet, de szintén az idegrendszerrel foglalkozik. Így jött a pszichiátria. A háziorvoslás pedig azzal függ össze, hogy szerettem volna az általános orvosi tudásomat megőrizni, az orvoslás egészébe valamilyen szinten belelátni – mesélte a fiatal orvos, hogy miért az orvoslás ezen ágait választotta.
Dr. Böősi Martina már az egyetem hatodévében járt Svájcban szakmai gyakorlaton. Az egyik helyen állást ajánlottak neki a diploma megszerzése utánra.
Nehezebb a gyerekes szülők dolga
– Mivel szerettem volna anyagilag is egy alapot szerezni, és idővel ingatlant vásárolni, emiatt adta magát a külföldi munka. Jól éreztem magam kint, sok helyre eljuthattam, sok embert megismertem. A gyerekekkel viszont nagyon magányos lett az életünk, nem voltak nagyszülők, unokatestvérek. A kinti bölcsődei díjak is extrém magasak voltak, így három gyerekkel már nem jelentett anyagilag sem nagy előnyt az ottlét. A gyerekekkel sosem volt alkalmam sok ideig otthon maradni. Svájcban mindössze három hónap az anyasági, ehhez szoktunk hozzá, a gyerekek is nagyon korán közösségbe kerültek. Számunkra a minőségi idő a fontos, nem csak a mennyiség – fogalmazott a háromgyermekes édesanya.
Hozzátette: az óvoda a betöltött 4. életév utáni augusztusban kezdődött volna. Az ugyan ingyenes, viszont nem biztosít felügyeletet a legtöbb délutánon, illetve az ebédidőt is a szülőknek kell megoldania. A magyar óvodarendszer sokkal család és munkahelybarátabb. Svájcban nehezebb a gyerekes szülők dolga, ha a család mellet dolgozniuk is kell. Ezek a tényezők is közrejátszottak a fiatal orvos és családja hazaköltözésében.
Megtalálták a közös hangot
- – Hegyeshalom a határ közelsége miatt vonzott, az esetleges kijárás gondolata végett. A lakást már az első gyermekem születése után megvettük, de több évig készült még az ingatlan. 2024 decembere környékén sikerült lakhatóvá tenni, emiatt ide időzítettük a hazaköltözést – folytatta Martina.
- Cseh doktort július elsejétől váltó új háziorvos kiemelte: nagy szeretettel fogadták Hegyeshalomban.
- – Cseh doktor háziorvosi praxisát a hegyeshalmi óvoda igazgatónője ajánlott nekem, amikor épp írattuk be a gyerekeket az óvodába január elején. Fél évig még nem kezdtem el dolgozni, hanem ügyeket intéztem, illetve folytattam a lakás berendezését. Bejártam elődöm mellé is, mert sok mindent meg kellett tanulnom, hiszen korábban sosem dolgoztam háziorvosként Magyarországon. Az egész hegyeshalmi egészségügyi team nagyon jól fogadott, mindenben segítettek és segítenek. Nem tekintenek idegennek, megtaláltuk a közös hangot – tette hozzá a doktornő.
Pszichiáterként is a betegekért
Dr. Böősi Martina a háziorvoslás mellett beindította pszichiátriai magánrendelését, illetve heti egy napot szeretne dolgozni a kórházban is: Szele Márta doktornő várhatóan októbertől adná át neki a csütörtöki pszichiátriai szakrendelést.
– Fontos, hogy legyen kórházi hátterem is, nem csak a magánrendelés. Ezzel tudok teljes értékűen benne maradni a pszichiáter szakmámban a háziorvoslás mellett. Nem lesz egyszerű, de mindkét szakvizsgámat meg szeretném tartani, így évente duplán kell majd járnom a szinten tartó tanfolyamokra, a család és a munka mellett. Jó szervezéssel ez nem lehetetlen, és a falu másik háziorvosai Sándor doktornő illetve maga Cseh doktor is felajánlották a segítségüket a helyettesítésekben – tette hozzá Böősi doktornő, aki szeretné háziorvosi tudását elmélyíteni, fontosnak tartja a prevenciót és az egyéni felelősségvállalást.
– A beteg egyenrangú fél kell, hogy legyen, aki aktívan részt vesz az ellátásban, nem csak elszenvedi az orvoslátogatást, de úgy érzi megértette a hallottakat, vagy ha kérdése van bátran felteheti – osztotta meg még véleményét az orvos.