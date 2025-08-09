A hét embere: a jövőt nem szabad pillanatnyi gondok miatt feláldozni

Díszpolgár lett Radics László János Répceszemere egykori polgármestere

26 évnyi áldozatos munkát ismert el a címmel a közösség

A rendszerváltás után funkcióját vesztett községből újra élő, fejlődő, összetartó közösséget varázsolni nem kis feladat. A 26 éven át hivatalban lévő polgármester Radics László János nemcsak infrastruktúrát, hanem hovatartozást is épített: múltból jövőt, közösségből otthont. Most, hogy munkáját Répceszemere díszpolgári címével ismerték el, csendes, ám még mindig aktív háttérszerepben folytatja küldetését. Interjúnkban életútjáról, kihívásokról, emlékezetes pillanatokról, és a falu jövőjébe vetett hitéről mesél.

Radics László János büszke Díszpolgári címére, amelyet szeretett szülőfalujától kapott Fotó: Rombai Péter

Díszpolgárként a településen

– Mit jelent Önnek személyesen, hogy a közösség Díszpolgári címmel ismerte el a több, mint 20 évnyi polgármesterként végzett munkáját?

– Legnehezebb a saját szűkebb közösség elismerését elnyerni. Ezért sokkal értékesebbnek tartom, mint egy külső szervezet vagy egyén elismerését. Nagyon megtisztelő számomra, hogy dr. vitéz Simon Elemér, Körmendy János és Endrédi János után megkaptam ezt a kitüntető címet.

– Milyen munkát, eredményeket tart a legfontosabbnak a polgármesteri időszakából, amelyek hozzájárulhattak ehhez az elismeréshez?

– Répceszemere nemesi község, mezőváros és körjegyzőség volt. Ennek megfelelően sok kiváló ember élt itt és gazdag falu volt középületekben, közintézményekben, kultúrában. Ezek még gyerekkoromban érezhetőek voltak. Sajnos a rendszerváltás idejére teljesen leépítették, funkció nélküli településsé vált. Folytatva elődöm, Csider László munkáját, először a közműveket, épületeket, utakat, járdákat kellett rendbe tenni, felújítani.

– Melyik fejlesztésre vagy közösségi eseményre emlékszik vissza a legszívesebben a polgármesteri évekből?

– Az első nagy feladat a Ravatalozó átépítése volt, amihez a költségek 20 százalékát nyertük el CÉDE pályázatban. Akkor még nagyon kevés volt a saját bevételünk. A kivitelezésben összefogott szinte az egész falu. A 2001-es falunapra rengetegen jöttek haza és a helybeliek is sokan vettek részt rajta. Mindenki örült a találkozásnak és nem számított, hogy milyen romosak még az épületeink.