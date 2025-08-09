44 perce
A hét embere: a jövőt nem szabad pillanatnyi gondok miatt feláldozni
Kevés elismerés érinthet meg mélyebben egy közösségi vezetőt, mint amikor saját falujának lakói mondanak köszönetet egy élet munkájáért. Répceszemere díszpolgári címe most olyan emberhez került, aki több mint két évtizeden át vezette, formálta, építette a települést, hittel, kitartással és a helyiek iránti rendíthetetlen szeretettel.
- Díszpolgár lett Radics László János Répceszemere egykori polgármestere
- 26 évnyi áldozatos munkát ismert el a címmel a közösség
A rendszerváltás után funkcióját vesztett községből újra élő, fejlődő, összetartó közösséget varázsolni nem kis feladat. A 26 éven át hivatalban lévő polgármester Radics László János nemcsak infrastruktúrát, hanem hovatartozást is épített: múltból jövőt, közösségből otthont. Most, hogy munkáját Répceszemere díszpolgári címével ismerték el, csendes, ám még mindig aktív háttérszerepben folytatja küldetését. Interjúnkban életútjáról, kihívásokról, emlékezetes pillanatokról, és a falu jövőjébe vetett hitéről mesél.
Díszpolgárként a településen
– Mit jelent Önnek személyesen, hogy a közösség Díszpolgári címmel ismerte el a több, mint 20 évnyi polgármesterként végzett munkáját?
– Legnehezebb a saját szűkebb közösség elismerését elnyerni. Ezért sokkal értékesebbnek tartom, mint egy külső szervezet vagy egyén elismerését. Nagyon megtisztelő számomra, hogy dr. vitéz Simon Elemér, Körmendy János és Endrédi János után megkaptam ezt a kitüntető címet.
– Milyen munkát, eredményeket tart a legfontosabbnak a polgármesteri időszakából, amelyek hozzájárulhattak ehhez az elismeréshez?
– Répceszemere nemesi község, mezőváros és körjegyzőség volt. Ennek megfelelően sok kiváló ember élt itt és gazdag falu volt középületekben, közintézményekben, kultúrában. Ezek még gyerekkoromban érezhetőek voltak. Sajnos a rendszerváltás idejére teljesen leépítették, funkció nélküli településsé vált. Folytatva elődöm, Csider László munkáját, először a közműveket, épületeket, utakat, járdákat kellett rendbe tenni, felújítani.
– Melyik fejlesztésre vagy közösségi eseményre emlékszik vissza a legszívesebben a polgármesteri évekből?
– Az első nagy feladat a Ravatalozó átépítése volt, amihez a költségek 20 százalékát nyertük el CÉDE pályázatban. Akkor még nagyon kevés volt a saját bevételünk. A kivitelezésben összefogott szinte az egész falu. A 2001-es falunapra rengetegen jöttek haza és a helybeliek is sokan vettek részt rajta. Mindenki örült a találkozásnak és nem számított, hogy milyen romosak még az épületeink.
– Milyen kihívásokkal kellett szembenéznie polgármesterként, és hogyan sikerült ezeket megoldania?
– Legnehezebb feladat az anyagi stabilitás megteremtése volt. Az óvodánk, iskolánk és az Idősek Otthonának fenntartása komoly nehézséget jelentett. Sajnos 2009-ben az 5 óvodással és 5 alsós iskolással működtetett intézményeket be kellett zárnunk. Az Idősek Otthonának felújítása és fenntartása szintén jelentős kiadással járt. Emellett felújítottuk a Községházát, a régi iskola 3 épületét, az önkormányzati utakat és a járdákat. Mindezeket a munkákat úgy kellett szervezni, hogy hitelt sohasem vettünk fel. A megoldás szigorú takarékosság, a bevételek növelése volt.
– Hogyan látja Répceszemere fejlődését azóta, hogy átadta a stafétát az utódjának?
Szükséges volt a váltás, a keményebb vezetés után most női energiára, lágyságra van szükség. Együtt dolgoztunk mintegy 17 évet. Minden feladatot megbeszéltünk, tisztában van a lehetőségekkel. Jó kezekben van a falu.
– Van olyan üzenete a jelenlegi és jövőbeli településvezetőknek, amit a saját tapasztalataiból merítve megosztana?
– Legfontosabb, hogy szeretettel legyen a település iránt. A falu hosszútávú jövőjét nem szabad a pillanatnyi gondok miatt feláldozni. Lehet, hogy ez nem népszerű, de az utódok számára hasznos.
Minden nemzedéknek kötelessége, hogy azokat a javakat és értékeket, melyeket az elődök hosszú sora szerzett és hagyott rá, híven megőrizze és gyarapítva adja tovább az utódoknak!
– Hogyan tervezi a jövőben folytatni a település támogatását, immár díszpolgárként?
– Majdnem minden egyesületnek tagja vagyok, ahol aktívan dolgozok. Klímanagykövetként a környezet- és éghajlatvédelemmel foglalkozok helyi szinten. A polgármestert és a képviselőtestületet szívesen ellátom olyan információkkal, adatokkal, amiket 26 év alatt gyűjtöttem össze a faluról.
– Mit gondol, mi Répceszemere legnagyobb erőssége, ami miatt jó itt élni és közösséget építeni?
– Olyan közösségi térrel rendelkezünk, ami lehetőséget ad a kulturálódásra, képzésekre és a szabadidő hasznos eltöltésére. Már a vasúti és közúti közlekedésünk is jó. Csendes, tiszta falu, a közelben számos munkalehetőséggel. Aki idős korára gondoskodásra szorul, annak sem kell elmennie a faluból. A legfontosabb: itt jó emberek élnek!
Névjegy: Radics László János 1947. május 21-én született Répceszemerén. Az általános iskolát helyben végezte, majd a középiskola után az országban több városban is dolgozott. Az 1990-es években költözött vissza a településre. 1998-ban bekerült a képviselő-testületbe, majd polgármesternek választották. A közösséget 1998-tól egészen 2024-ig, huszonhat éven át szolgálta polgármesterként.