A hét embere a vármegye díszpolgára: Történelmi tettei tartják a nemzet emlékezetében
A vármegyei önkormányzat közgyűlése a Győr-Moson-Sopron Vármegye Díszpolgára Kék Szalag Kitüntető címet adományozta dr. Magas László okleveles erdőmérnöknek. A díszpolgár elismerést az ünnepi közgyűlésen Hámori György elnök adta át.
Fotó: Csapó Balázs
A díszpolgár, dr. Magas László erdőmérnöki diplomáját a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen szerezte meg 1971-ben. Húsz éven keresztül az Erdőrendezési Tanszéken oktatott és végzett tudományos munkát. 1992-ben lett a Kisalföldi Erdőgazdaság vezérigazgatója egészen a nyugdíjba vonulásáig. Mindemellett aktív közéleti tevékenységet folytatott és folytat mind a mai napig. Dr. Magas László nevéhez is fűződik többek között az 1956-os mosonmagyaróvári tüntetés elítélt áldozatai jelöletlen sírjainak felkutatása, a halottak újratemetése, és a rendszerváltás egyik szimbólumává vált páneurópai piknik szervezése. Szolgálatáért, amellyel a Páneurópai Pikniket és a vasfüggöny áttörését lehetővé tette, a köztársasági elnök még 1999-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta számára. 2000-ben az ő kezdeményezésére kaptak a Győr–Moson–Sopron megyei települések millenniumi keresztet.
Pillanatképek a vármegye díszpolgára életéből
Dr. Magas Lászlóval a kitüntetés átvétele után beszélgettünk.
– Alföldi gyerekként hogyan került Sopronba?
– Az egy érdekes történet. Törökszentmiklóson érettségiztem. Előtte életemben egyszer jártam Sopronban egy vívóversenyen, amikor negyedikes voltam. Az egyetemen rendezték a versenyt, az egyetemisták nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Nagyon tetszett a város, és már úgy utaztam haza, hogy én az Erdészeti és Faipari Egyetemre jelentkezem. Ez 1965-ben volt, azóta pontosan 60 év telt el. Aztán később húsz évig az egyetemen is tanítottam.
– 1992-ben egy pályázattal került a Kisalföldi Erdőgazdaság élére, ahonnan 2009-ben ment nyugdíjba.
– Nagyon érdekes volt ez az időszak is. Ha valaki emlékszik rá, 1992. októberében a szlovákok elkezdték a úgynevezett üzemvízcsatornát építeni, majd át is adták. Egyik napról a másikra a mellékágak teljesen kiszáradtak, óriási természeti kár érte a Szigetközt. Ebben az időszakban voltam az erdőgazdaság vezérigazgatója, ami borzasztó nehéz volt, mert a Szigetköz legszebb erdeit sújtotta ez a katasztrófa. Ezzel is meg kellett küzdeni, mint, ahogy le kellett küzdeni azokat a nehézségeket, amit az úgynevezett privatizációs időszak jelentett a rendszerváltást követően. De nem panaszkodom, szép időszak volt. A Ravazdi erdő területén, amely egykor a Pannonhalmi Főapátság erdőbirtoka volt, 1802 óta szakszerű erdőgazdálkodást folytattunk. Egy bejárásra meghívtam az akkori főapátot, Várszegi Asztrikot, aki elégedetten nyilatkozott az ott tapasztaltakról, ami nagyon jól esett.
– Szakmai munkája mellett a közéletben is aktívan részt vett.
– Részem volt az 1956-os mosonmagyaróvári perben elítélt áldozatok jeltelen sírjainak felkutatásában, újratemetésében. Végül, nagy nehezen megkaptuk a listát, hogy hol vannak eltemetve. 1989. június 16-án volt a Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése, mi egy nappal előtte tartottunk egy gyászünnepséget Sopronban. Felemelő élmény volt, hogy 6000 ember ment ki a kőhidai temetőbe. Ez volt az első olyan akció, amit sikerült megszervezni.
– Aztán jött a vasfüggöny lebontása
–A soproniak nagyon utálták azt a műszaki zárnak hívott vasfüggönykerítést, hiszen Sopron legszebb erdeibe se lehetett bemenni. Én, mint erdészhallgató összesen egyszer jutottam ki oda. Azt kértük, hogy Sopronban kezdjék el a lebontását. A debreceniek a vasfüggöny bontásának a hírére egy pikniket akartak szervezni. Az ötlet abból adódott, hogy míg a nyugati határszélen már bontják a vasfüggönyt, Ceaușescu úgy akarta megakadályozni az erdélyi magyarok hozzánk menekülését, hogy Magyarország és Románia határán felépített egy ilyen vasfüggönyt. Akkor azt mondták a debreceni kollégák, hogy míg Nyugaton bontják már a vasfüggönyt, Keleten pedig most kezdik építeni, de erre fel kellene hívni a világ figyelmét. Innen indult a piknik, amit nem úgy terveztünk, hogy majd itt kiengedjük a keletnémeteket. Megtudták, hogy lesz egy olyan rendezvény, ahol néhány órára kinyitják azt a határkaput, ami 40 éve zárva volt Szent Margit bánya felé, és elterjesztették. Végül is a keletnémeteknek, akik akkor ott áttörték a kaput köszönhető, hogy ez egy történelmi esemény lett.
– Az Ön nevéhez fűződnek a Millenniumi keresztek is.
– 2000-ben a Millennium éve volt. Igazgatóként is motivált, hogy az ezer éves Magyarországot valamilyen módon köszöntsük. A kormány az ünnep tiszteletére millenniumi emlékzászlót adományozott valamennyi magyarországi településnek. Ehhez csatlakozva felajánlottam egy millenniumi keresztet minden önkormányzatnak. Csak azt kértem, hogy az önkormányzat határozatban kérje. Összesen 168 ilyen keresztet avattunk fel Győr-Moson-Sopron megyében. Ravazdon volt egy munkatársunk, aki gyönyörűen tudott faragni, minden keresztbe belefaragta a magyar címert. Az első keresztet 2000. április 15-én állítottuk fel Mezőőrsön. A polgármester asszony megköszönte, hogy végre lesz a községnek egy olyan helye, ahol a magyarság ünnepét meg tudják tartani. Úgy gondolom, hogy jó döntés volt 2000-ben ezt meglépni. Szintén maradandó emlék számomra.
Dr. Magas László
- 1999-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozták számára
- 1990-től 2019-ig Sopronban önkormányzati képviselő, frakcióvezető, bizottsági elnök
- 2021-ben a város díszpolgára lett