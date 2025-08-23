A hét embere a vármegye díszpolgára: Történelmi tettei tartják a nemzet emlékezetében

A díszpolgár, dr. Magas László erdőmérnöki diplomáját a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen szerezte meg 1971-ben. Húsz éven keresztül az Erdőrendezési Tanszéken oktatott és végzett tudományos munkát. 1992-ben lett a Kisalföldi Erdőgazdaság vezérigazgatója egészen a nyugdíjba vonulásáig. Mindemellett aktív közéleti tevékenységet folytatott és folytat mind a mai napig. Dr. Magas László nevéhez is fűződik többek között az 1956-os mosonmagyaróvári tüntetés elítélt áldozatai jelöletlen sírjainak felkutatása, a halottak újratemetése, és a rendszerváltás egyik szimbólumává vált páneurópai piknik szervezése. Szolgálatáért, amellyel a Páneurópai Pikniket és a vasfüggöny áttörését lehetővé tette, a köztársasági elnök még 1999-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta számára. 2000-ben az ő kezdeményezésére kaptak a Győr–Moson–Sopron megyei települések millenniumi keresztet.

Dr. Magas László okleveles erdőmérnök a vármegye Díszpolgára Kék Szalag Kitüntető címet vehette át az ünnepi közgyűlésen.

Fotó: Csapó Balázs

Pillanatképek a vármegye díszpolgára életéből

Dr. Magas Lászlóval a kitüntetés átvétele után beszélgettünk.

– Alföldi gyerekként hogyan került Sopronba?

– Az egy érdekes történet. Törökszentmiklóson érettségiztem. Előtte életemben egyszer jártam Sopronban egy vívóversenyen, amikor negyedikes voltam. Az egyetemen rendezték a versenyt, az egyetemisták nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Nagyon tetszett a város, és már úgy utaztam haza, hogy én az Erdészeti és Faipari Egyetemre jelentkezem. Ez 1965-ben volt, azóta pontosan 60 év telt el. Aztán később húsz évig az egyetemen is tanítottam.

– 1992-ben egy pályázattal került a Kisalföldi Erdőgazdaság élére, ahonnan 2009-ben ment nyugdíjba.

– Nagyon érdekes volt ez az időszak is. Ha valaki emlékszik rá, 1992. októberében a szlovákok elkezdték a úgynevezett üzemvízcsatornát építeni, majd át is adták. Egyik napról a másikra a mellékágak teljesen kiszáradtak, óriási természeti kár érte a Szigetközt. Ebben az időszakban voltam az erdőgazdaság vezérigazgatója, ami borzasztó nehéz volt, mert a Szigetköz legszebb erdeit sújtotta ez a katasztrófa. Ezzel is meg kellett küzdeni, mint, ahogy le kellett küzdeni azokat a nehézségeket, amit az úgynevezett privatizációs időszak jelentett a rendszerváltást követően. De nem panaszkodom, szép időszak volt. A Ravazdi erdő területén, amely egykor a Pannonhalmi Főapátság erdőbirtoka volt, 1802 óta szakszerű erdőgazdálkodást folytattunk. Egy bejárásra meghívtam az akkori főapátot, Várszegi Asztrikot, aki elégedetten nyilatkozott az ott tapasztaltakról, ami nagyon jól esett.