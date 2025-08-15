augusztus 15., péntek

Elismerés

47 perce

Győr-Moson-Sopron díszpolgára lett az okleveles erdőmérnök

A vármegye önkormányzat közgyűlése a Győr-Moson-Sopron Vármegye Díszpolgára Kék Szalag Kitüntető címet dr. Magas László okleveles erdőmérnöknek adományozta. A díszpolgár elismerést a péntek délelőtti ünnepi közgyűlésen Hámori György elnök adta át.

Kisalföld.hu

Győr-Moson Sopron vármegye önkormányzatának ünnepi közgyűlésén a vármegyei rendezvényközpontban adták át a vármegyei elismeréseket. Győr-Moson-Sopron Vármegye Díszpolgára Kék Szalag Kitüntető címet dr. Magas László okleveles erdőmérnök vehette át Hámori György elnöktől.

díszpolgár
A vármegye Díszpolgára Kék Szalag Kitüntető címet dr. Magas László okleveles erdőmérnöknek Hámori György elnök adta át.
Fotó: Csapó Balázs

Díszpolgár lett az okleveles erdőmérnök

Dr. Magas László erdőmérnöki diplomáját a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen szerezte meg 1971-ben. Húsz éven keresztül az Erdőrendezési Tanszéken oktatott és végzett tudományos munkát. 1992-ben lett a Kisalföldi Erdőgazdaság vezérigazgatója egészen a nyugdíjba vonulásáig. Mindemellett aktív közéleti tevékenységet folytatott és folytat mind a mai napig. Dr. Magas László nevéhez is fűződik többek között az 1956-os mosonmagyaróvári tüntetés elítélt áldozatai jelöletlen sírjainak felkutatása, a halottak újratemetése, és a rendszerváltás egyik szimbólumává vált páneurópai piknik szervezése. Szolgálatáért, amellyel a Páneurópai Pikniket és a vasfüggöny áttörését lehetővé tette, a köztársasági elnök még 1999-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta számára. 2000-ben az ő kezdeményezésére kaptak a Győr–Moson–Sopron megyei települések millenniumi keresztet. 
 

Fotó: Csapó Balázs

 

