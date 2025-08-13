1 órája
Súlyos baleset miatt marad el a Demjén Ferenc mosonmagyaróvári koncertje
Tájékoztatást adott ki a Flesch központ, mert Demjén Ferenc szerdán reggel súlyos balesetet szenvedett. A műtét után értesítették a Szent István Napok szervezőit is. Demjén Ferenc várva várt koncertje elmarad Mosonmagyaróváron, és emiatt a Bagossy Brothers Company előbb lép fel.
Éppen a reggeli órákban beszéltünk a Szent István Napok szervezőivel arról, hogy Demjén Ferenc több mint tíz év után térne vissza Mosonmagyaróvárra koncertezni. Nem sokkal később érkezett a hír: balesetet szenvedett Magyarország talán legnépszerűbb énekese, akinek nevével fémjelezett albumok eladása, melyekben valamilyen formában közreműködött, kb. 7 millióra tehető.
Demjén Ferencet súlyos balesete után megműtötték
2024. december 12-én mutatták be a hazai filmszínházak Hogyan tudnék élni nélküled? címmel, a Demjén Ferenc dalaira épülő zenés mozifilmet, amely film 2025 tavaszára elérte a 800 ezres nézőszámot és ezzel a valaha volt legnézettebb magyar mozifilm lett. Egy ország égett Demjén Ferenc lázban, és remélhettük, hogy legsikeresebb dalai közül sok beleférhet egy 110 perces koncert műsoridőbe, és meghallgahatjuk azokat a mosonmagyaróvári koncerten.
– A délelőtti órákban értesítettek, hogy Demjén Ferenc otthonában balesetet szenvedett, és kórházba vitték. Azonnal megműtötték combnyaktöréssel, emiatt elmarad a mosonmagyaróvári koncert – tudtuk meg Csiszár Pétertől, a Szent István Napok főszervezőjétől.
A Flesch Nonprofit Kft. ügyvezetője hangsúlyozta: öt nappal a koncert előtt már nem tudják pótolni az egyébként is pótolhatatlan énekest, ezért műsorváltozás lesz: a Bagossy Brothers Company előbb fog fellépni.
A közlemény
Ezt a közleményt adták ki az esettel kapcsolatban:
Sajnálattal tájékoztatjuk, hogy Demjén Ferenc koncertje elmarad sajnálatos balesete miatt.Innen is mielőbbi felépülést kívánunk a Művész Úrnak! Mosonmagyaróvár szeretettel és egészségben várja Önt egy új, jövőbeni időpontban.