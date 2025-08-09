augusztus 9., szombat

Emőd névnap

34°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Darázsinvázió augusztusban

1 órája

Bosszúságot okozó fullánkosok - Hívjunk szakembert az irtáshoz - videó

Címkék#Sánta Krisztián#darázsfészek#allergiás reakció#darázs lódarázs#veszély#katasztrófavédelem

Önt is zavarja, hogy nem tud elfogyasztani egy kávét, fagyit vagy dinnyét a teraszon? Igen csak ellehetetleníti a turisták és a helyi lakosok életét a hirtelen megjelent sok darázs. Sánta Krisztián kártevőirtó szerint a jó idő miatt augusztusra ért ide a darázsinvázió. Hogyan védekezhetünk és mekkora veszélyt jelentenek a fullánkok, ezt is elárulta a győri szakember.

Kisalföld.hu

Okos legyél, ne dühös! A darazsak nem csípik, ha megzavarod őket… - tanácsolja a katasztrófavédelem. - A darázs családok viszonylag gyorsan húznak fel társasházakat maguknak, de nem nagyon egyeztetnek a telek tulajdonosával vagy a szomszédokkal. Mindenkit óva intenénk az önbíráskodástól. A kifüstölés nem jó módszer. Többször vonultunk már tüzet oltani ilyen tűzesethez - emeli ki a katasztrófavédelem, majd hozzátették, hogy hiába van bevetési ruhájuk, nem méhészek. Csak tanácsot tudnak adni, amit érdemes megfogadni. - A katasztrófavédelem csak abban az esetben avatkozik be, ha a rovarok közvetlen életveszélyt jelentenek. A tűzoltók elsősorban a veszélyeztetett helyen levőket mentik, a kifüstölés tüzet okozhat.

darázs
A darázsinvázió augusztussal megkezdődött, sokak mindennapjait nehezítik meg. A legjobb és leggyorsabb megoldás egy mentesítő szakember. Fotó: MW

Darázsirtás veszélyei - Nem úszhatjuk meg szúrás nélkül

Sánta Krisztián kártevőirtó is inkább óva intene mindenkit, hogy maga álljon neki felszámolni a darázskolóniát és a fészküket. - A darázsirtásra nincs jó praktika, téves ha azt hisszük, hogy egy kis sörrel, vagy cukros keverékkel kiírjuk a családot. A különböző darazsak rejtőzködők és igen agresszív rovarok, nagyon védik a családjukat, ha azt veszélyben érzik - mutatott rá az egy évtizedes tapasztalattal rendelkező szakember.

  • Krisztián szerint, aki biztos abban, hogy nem allergiás a csípésükre és látható helyen találja apró fészküket, akkor megoldást lehet az eltávolításukra, az üzletekben kapható ellenszer. Viszont ha apró résen járnak ki-be tömegével, ne fújjuk be, mert nagy valószínűséggel hatalmas fészket rejt a búvóhelyük.

- Nem veszélytelen a darázsirtás, ezért nem tanácsos a tetőre felmászni védőfelszerelés nélkül. Sőt, a lódarazsak esetében különösen veszélyes még öltözetben is, ugyanis a mérgüket a levegőben is spriccelik. Sajnos velem is megesett egy-egy mentesítés közben, hogy a szemembe juttatták a mérgüket, ami fél órára elvette a látásom. Eközben a tapasztalatlanok, akár 3-4 méterről a mélybe is zuhanhatnak, ami komolyabb sérüléssel járhat - figyelmeztet Sánta Krisztián

Sánta Krisztiánnak elkezdődött a szezon, egyre többen keresik darázs és lódarázs irtás miatt. Fotó: Csapó Balázs

Kosárlabda nagyságú darázsfészkek

A győri darázsirtó telefonja egész nap cseng az utóbbi napokban. - A júliusi hullámzó időjárás miatt eddig nem sokan kerestek kártevőmentesítés miatt, viszont ahogy véget ért a csapadékosabb időjárás és a lehűlést is felváltotta a kánikula, megjelentek a darazsak. Mivel rejtőzködő életmódot élnek, eddig megbújtak, ezért sem szabad meglepődni, hogy nyár végére akár már kosárlabda nagyságú fészket építettek. Az utóbbi napokban főként német darazsakat kellett irtanom, de érezhetően kezdődik a lódarázs szezon is - fűzte hozzá.

Az agrárszektor egy durva lódarázsról számolt be a minap, ami pánikhangulatot keltett idehaza.

Sánta Krisztián szeretne felvilágosítani mindenkit a darázs és lódarázs csípés kapcsán is. - A tüneteket azonnal észleljük. Ha valaki allergiás, leesik a vérnyomása, légszomja lesz és akár el is ájulhat. Akinek viszont a fájdalomérzeten túl nincs más tünete, annak nem kell aggódnia. Érdemes ilyenkor a duzzanatra jégkockát tenni, ha viszont nagyobb a baj, azonnal hívjuk a mentőket - hívja fel a figyelmet kártevőirtó.

A rejtőzködő darazsak a jó időben megjelentek, sokaknak okoznak bosszúságot. Sánta Krisztián egy nagyobb darázsfészekre bukkant. Fotó: Csapó Balázs

Forduljunk orvoshoz, ha allergiás reakciót tapasztalunk

Krisztián kitért arra is, azért egyre többen allergiásak a darázscsípésre, mert már nem olyan az ellenállóképességük. - Nagyban befolyásolja a táplálkozás a legyengült immunrendszert, ezért fordul elő egyre több allergiás reakció darázs vagy méh csípést követően. Pedig biztosan állíthatom, hogy ezeknek a rovaroknak a méregösszetétele nem változott.

A győri kártevőirtót sok esetben hívják hangyák és csótányok irtása miatt is, de van amikor egerektől, patkányoktól kell mentesíteni néhány ingatlant.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu