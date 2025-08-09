Bosszúságot okozó fullánkosok - Hívjunk szakembert az irtáshoz - videó

Okos legyél, ne dühös! A darazsak nem csípik, ha megzavarod őket… - tanácsolja a katasztrófavédelem. - A darázs családok viszonylag gyorsan húznak fel társasházakat maguknak, de nem nagyon egyeztetnek a telek tulajdonosával vagy a szomszédokkal. Mindenkit óva intenénk az önbíráskodástól. A kifüstölés nem jó módszer. Többször vonultunk már tüzet oltani ilyen tűzesethez - emeli ki a katasztrófavédelem, majd hozzátették, hogy hiába van bevetési ruhájuk, nem méhészek. Csak tanácsot tudnak adni, amit érdemes megfogadni. - A katasztrófavédelem csak abban az esetben avatkozik be, ha a rovarok közvetlen életveszélyt jelentenek. A tűzoltók elsősorban a veszélyeztetett helyen levőket mentik, a kifüstölés tüzet okozhat.

A darázsinvázió augusztussal megkezdődött, sokak mindennapjait nehezítik meg. A legjobb és leggyorsabb megoldás egy mentesítő szakember. Fotó: MW

Darázsirtás veszélyei - Nem úszhatjuk meg szúrás nélkül

Sánta Krisztián kártevőirtó is inkább óva intene mindenkit, hogy maga álljon neki felszámolni a darázskolóniát és a fészküket. - A darázsirtásra nincs jó praktika, téves ha azt hisszük, hogy egy kis sörrel, vagy cukros keverékkel kiírjuk a családot. A különböző darazsak rejtőzködők és igen agresszív rovarok, nagyon védik a családjukat, ha azt veszélyben érzik - mutatott rá az egy évtizedes tapasztalattal rendelkező szakember.

Krisztián szerint, aki biztos abban, hogy nem allergiás a csípésükre és látható helyen találja apró fészküket, akkor megoldást lehet az eltávolításukra, az üzletekben kapható ellenszer. Viszont ha apró résen járnak ki-be tömegével, ne fújjuk be, mert nagy valószínűséggel hatalmas fészket rejt a búvóhelyük.

- Nem veszélytelen a darázsirtás, ezért nem tanácsos a tetőre felmászni védőfelszerelés nélkül. Sőt, a lódarazsak esetében különösen veszélyes még öltözetben is, ugyanis a mérgüket a levegőben is spriccelik. Sajnos velem is megesett egy-egy mentesítés közben, hogy a szemembe juttatták a mérgüket, ami fél órára elvette a látásom. Eközben a tapasztalatlanok, akár 3-4 méterről a mélybe is zuhanhatnak, ami komolyabb sérüléssel járhat - figyelmeztet Sánta Krisztián.

Sánta Krisztiánnak elkezdődött a szezon, egyre többen keresik darázs és lódarázs irtás miatt. Fotó: Csapó Balázs

Kosárlabda nagyságú darázsfészkek

A győri darázsirtó telefonja egész nap cseng az utóbbi napokban. - A júliusi hullámzó időjárás miatt eddig nem sokan kerestek kártevőmentesítés miatt, viszont ahogy véget ért a csapadékosabb időjárás és a lehűlést is felváltotta a kánikula, megjelentek a darazsak. Mivel rejtőzködő életmódot élnek, eddig megbújtak, ezért sem szabad meglepődni, hogy nyár végére akár már kosárlabda nagyságú fészket építettek. Az utóbbi napokban főként német darazsakat kellett irtanom, de érezhetően kezdődik a lódarázs szezon is - fűzte hozzá.