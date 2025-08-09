1 órája
Bosszúságot okozó fullánkosok - Hívjunk szakembert az irtáshoz - videó
Önt is zavarja, hogy nem tud elfogyasztani egy kávét, fagyit vagy dinnyét a teraszon? Igen csak ellehetetleníti a turisták és a helyi lakosok életét a hirtelen megjelent sok darázs. Sánta Krisztián kártevőirtó szerint a jó idő miatt augusztusra ért ide a darázsinvázió. Hogyan védekezhetünk és mekkora veszélyt jelentenek a fullánkok, ezt is elárulta a győri szakember.
Okos legyél, ne dühös! A darazsak nem csípik, ha megzavarod őket… - tanácsolja a katasztrófavédelem. - A darázs családok viszonylag gyorsan húznak fel társasházakat maguknak, de nem nagyon egyeztetnek a telek tulajdonosával vagy a szomszédokkal. Mindenkit óva intenénk az önbíráskodástól. A kifüstölés nem jó módszer. Többször vonultunk már tüzet oltani ilyen tűzesethez - emeli ki a katasztrófavédelem, majd hozzátették, hogy hiába van bevetési ruhájuk, nem méhészek. Csak tanácsot tudnak adni, amit érdemes megfogadni. - A katasztrófavédelem csak abban az esetben avatkozik be, ha a rovarok közvetlen életveszélyt jelentenek. A tűzoltók elsősorban a veszélyeztetett helyen levőket mentik, a kifüstölés tüzet okozhat.
Darázsirtás veszélyei - Nem úszhatjuk meg szúrás nélkül
Sánta Krisztián kártevőirtó is inkább óva intene mindenkit, hogy maga álljon neki felszámolni a darázskolóniát és a fészküket. - A darázsirtásra nincs jó praktika, téves ha azt hisszük, hogy egy kis sörrel, vagy cukros keverékkel kiírjuk a családot. A különböző darazsak rejtőzködők és igen agresszív rovarok, nagyon védik a családjukat, ha azt veszélyben érzik - mutatott rá az egy évtizedes tapasztalattal rendelkező szakember.
- Krisztián szerint, aki biztos abban, hogy nem allergiás a csípésükre és látható helyen találja apró fészküket, akkor megoldást lehet az eltávolításukra, az üzletekben kapható ellenszer. Viszont ha apró résen járnak ki-be tömegével, ne fújjuk be, mert nagy valószínűséggel hatalmas fészket rejt a búvóhelyük.
- Nem veszélytelen a darázsirtás, ezért nem tanácsos a tetőre felmászni védőfelszerelés nélkül. Sőt, a lódarazsak esetében különösen veszélyes még öltözetben is, ugyanis a mérgüket a levegőben is spriccelik. Sajnos velem is megesett egy-egy mentesítés közben, hogy a szemembe juttatták a mérgüket, ami fél órára elvette a látásom. Eközben a tapasztalatlanok, akár 3-4 méterről a mélybe is zuhanhatnak, ami komolyabb sérüléssel járhat - figyelmeztet Sánta Krisztián.
Kosárlabda nagyságú darázsfészkek
A győri darázsirtó telefonja egész nap cseng az utóbbi napokban. - A júliusi hullámzó időjárás miatt eddig nem sokan kerestek kártevőmentesítés miatt, viszont ahogy véget ért a csapadékosabb időjárás és a lehűlést is felváltotta a kánikula, megjelentek a darazsak. Mivel rejtőzködő életmódot élnek, eddig megbújtak, ezért sem szabad meglepődni, hogy nyár végére akár már kosárlabda nagyságú fészket építettek. Az utóbbi napokban főként német darazsakat kellett irtanom, de érezhetően kezdődik a lódarázs szezon is - fűzte hozzá.
Az agrárszektor egy durva lódarázsról számolt be a minap, ami pánikhangulatot keltett idehaza.
Sánta Krisztián szeretne felvilágosítani mindenkit a darázs és lódarázs csípés kapcsán is. - A tüneteket azonnal észleljük. Ha valaki allergiás, leesik a vérnyomása, légszomja lesz és akár el is ájulhat. Akinek viszont a fájdalomérzeten túl nincs más tünete, annak nem kell aggódnia. Érdemes ilyenkor a duzzanatra jégkockát tenni, ha viszont nagyobb a baj, azonnal hívjuk a mentőket - hívja fel a figyelmet kártevőirtó.
Forduljunk orvoshoz, ha allergiás reakciót tapasztalunk
Krisztián kitért arra is, azért egyre többen allergiásak a darázscsípésre, mert már nem olyan az ellenállóképességük. - Nagyban befolyásolja a táplálkozás a legyengült immunrendszert, ezért fordul elő egyre több allergiás reakció darázs vagy méh csípést követően. Pedig biztosan állíthatom, hogy ezeknek a rovaroknak a méregösszetétele nem változott.
A győri kártevőirtót sok esetben hívják hangyák és csótányok irtása miatt is, de van amikor egerektől, patkányoktól kell mentesíteni néhány ingatlant.