Az öntésmajori alkotóházban csodákat alkot csuhéból Molnárné Sánta Margit, szívesen mutatja meg munkáit - galéria

Meseházikóban, az egykori öntésmajori vegyesboltból kialakított szobácskában működik a Csuhé Tündér Alkotóház. A ház "tündére" Molnárné Sánta Margit, évtizedek óta foglalkozik csuhézással, azaz a kukorica héjából készít különböző figurákat. De nem akármilyeneket, némelyik ugyanis csaknem megszólal. Keze alól megelevenedik például Hany Istók legendája, de ott van a polcain a menyasszony, a vőlegény, a polgárasszony, a höveji csipkevarró, a fonóasszony, a kenyérsütés emléke, a Betlehem és a játszadozó gyermekek is. Molnárné Sánta Margit azt tervezi, hogy széles körben mutatja meg alkotásait. Idén például szinte egész nyáron fogadta a látogatókat, főként gyerekeket a Csuhé Tündér Alkotóház.

A Csuhé Tündér Alkotóház várja vendégeit. Molnárné Sánta Margit igazi remekeket készít öntésmajori műhelyében. Fotó: Cs. K. A.

Élet a Csuhé Tündér Alkotóházban

– Régóta foglalkozom csuhézással, eleinte csak a magam örömére dolgoztam. Amikor a gyermekeink megnőttek és több lett a szabadidőm, hiányzott valami elfoglaltság és akkor kezdtem el komolyabban csuhézni. Még vásárokra is eljártam, leginkább karácsony idején volt a szezon. Aztán Öntésmajorban a férjem megvásárolta az egykori bolt és kocsma épületét. A vegyesbolt helyiségét alakítottuk át és ott lett a kis alkotóház. Szerencsére, gyorsan híre ment és nagyon sokan jöttek már el hozzám eddig is. Táborozó gyerekek például, de az Irány a Rábaköz! programban is jó néhányan felkerestek. Nagyon örülök neki, mert azt látom, hogy a mai gyerekek nagyon ügyetlenek. Arra törekszem, hogy ne csak az internetről rendelt játékok kössék le őket és ne csak a műanyagot ismerjék-fogalmazta meg céljait Molnárné Sánta Margit.

