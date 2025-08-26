augusztus 26., kedd

Izsó névnap

27°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem mindennapi alkotások

34 perce

Az öntésmajori alkotóházban csodákat alkot csuhéból Molnárné Sánta Margit, szívesen mutatja meg munkáit - galéria

Címkék#csuhé#Csuhé Tündér Alkotóházban#Molnárné Sánta Margit#kukorica#Öntésmajor#Kapuvár

Kapuvár-Öntésmajorban hozta létre Csuhé Tündér Alkotóház elnevezésű műhelyét Molnárné Sánta Margit. Kezei közül igazi csodák kerülnek ki csuhéból, azaz kukoricahéjból. A Csuhé Tündér Alkotóház várja a látogatókat.

Cs. Kovács Attila
Az öntésmajori alkotóházban csodákat alkot csuhéból Molnárné Sánta Margit, szívesen mutatja meg munkáit - galéria

Fotó: Cs. K. A.

Meseházikóban, az egykori öntésmajori vegyesboltból kialakított szobácskában működik a Csuhé Tündér Alkotóház. A ház "tündére" Molnárné Sánta Margit, évtizedek óta foglalkozik csuhézással, azaz a kukorica héjából készít különböző figurákat. De nem akármilyeneket, némelyik ugyanis csaknem megszólal. Keze alól megelevenedik például Hany Istók legendája, de ott van a polcain a menyasszony, a vőlegény, a polgárasszony, a höveji csipkevarró, a fonóasszony, a kenyérsütés emléke, a Betlehem és a játszadozó gyermekek is. Molnárné Sánta Margit azt tervezi, hogy széles körben mutatja meg alkotásait. Idén például szinte egész nyáron fogadta a látogatókat, főként gyerekeket a Csuhé Tündér Alkotóház.

Molnárné Sánta Margit a Csuhé Tündér Alkotóház vezetője várja vendégeit.
A Csuhé Tündér Alkotóház várja vendégeit. Molnárné Sánta Margit igazi remekeket készít öntésmajori műhelyében. Fotó: Cs. K. A.

Élet a Csuhé Tündér Alkotóházban

– Régóta foglalkozom csuhézással, eleinte csak a magam örömére dolgoztam. Amikor a gyermekeink megnőttek és több lett a szabadidőm, hiányzott valami elfoglaltság és akkor kezdtem el komolyabban csuhézni. Még vásárokra is eljártam, leginkább karácsony idején volt a szezon. Aztán Öntésmajorban a férjem megvásárolta az egykori bolt és kocsma épületét. A vegyesbolt helyiségét alakítottuk át és ott lett a kis alkotóház. Szerencsére, gyorsan híre ment és nagyon sokan jöttek már el hozzám eddig is. Táborozó gyerekek például, de az Irány a Rábaköz! programban is jó néhányan felkerestek. Nagyon örülök neki, mert azt látom, hogy a mai gyerekek nagyon ügyetlenek. Arra törekszem, hogy ne csak az internetről rendelt játékok kössék le őket és ne csak a műanyagot ismerjék-fogalmazta meg céljait Molnárné Sánta Margit.

Nézze meg képgalériánkat:

Az öntésmajori alkotóházban csodákat alkot csuhéból Molnárné Sánta Margit

Fotók: CS.K.A

Margit a 

  • letisztult, 
  • a mai kornak, 
  • igényeknek is megfelelő, 
  • elegáns stílust képvisel formáiban. Csak természetes anyagokat használ fel, a drót és a fejhez való papírgolyó az, ami "idegen" a műhelyben. Első látásra talán egyszerűnek tűnik, de nem az, hiszen nagyon komoly dolgokat állít össze. Azt mondja, már a saját határait is keresi. Őt már nyugodtan nevezhetjük csuhészobrásznak, művésznek. Vonzóak számára a régi, népi életképek, a helyi hagyományok, ünnepek. 

Nyitott napjain azt tapasztalja, hogy vannak gyerekek, akiket egyáltalán nem köt le a kézimunka, de olyanra is akad példa bőven, hogy egy-egy család állandó látogatója a Csuhé Tündér Alkotóháznak. Azt mondja Margit, hogy akit a csuhé illata megérint, az elköteleződik. "A csuhé illata vonzó"- vallja.

–  Csuhézás leginkább téli munka, az asszonyok akkor értek rá vele foglalkozni. Ma már az alapanyagot is megtermelem meg hozzá. Különböző fajtákat vetek és így különböző színekkel tudok dolgozni. Egy-egy alakot ma már két-három óra alatt elkészítek, például olyat, amit kiállításra készítek. Nagy figyelmet igényel, hiszen válogatni kell a levélméreteket, a színes leveleket. 

Molnárné Sánta Margit azt is elárulta, hogy az átlagosnál jobb kézügyesség kell ehhez a munkához. A finomság, az anyagismeret, a kitartás, gyakorlás, a kreativitás, az elhivatottság elengedhetetlen. Margit munkáit sajátos stílus jellemzi, száz körül is felismerhető, melyik készült az öntési alkotóházban. Eladásra nem készít a csuhészobrász, de ajándékba szívesen adja munkáit. "Gyártani nem vagyok képes és a munkát, amit belefektetek, azt nem tudom forintban meghatározni. Itt minden alak különböző, hiszen ugyanazt nem lehet kétszer elkészíteni"-mondja az öntésmajori "csuhétündér".

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu