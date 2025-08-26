1 órája
Az öntésmajori alkotóházban csodákat alkot csuhéból Molnárné Sánta Margit, szívesen mutatja meg munkáit - galéria
Kapuvár-Öntésmajorban hozta létre Csuhé Tündér Alkotóház elnevezésű műhelyét Molnárné Sánta Margit. Kezei közül igazi csodák kerülnek ki csuhéból, azaz kukoricahéjból. A Csuhé Tündér Alkotóház várja a látogatókat.
Meseházikóban, az egykori öntésmajori vegyesboltból kialakított szobácskában működik a Csuhé Tündér Alkotóház. A ház "tündére" Molnárné Sánta Margit, évtizedek óta foglalkozik csuhézással, azaz a kukorica héjából készít különböző figurákat. De nem akármilyeneket, némelyik ugyanis csaknem megszólal. Keze alól megelevenedik például Hany Istók legendája, de ott van a polcain a menyasszony, a vőlegény, a polgárasszony, a höveji csipkevarró, a fonóasszony, a kenyérsütés emléke, a Betlehem és a játszadozó gyermekek is. Molnárné Sánta Margit azt tervezi, hogy széles körben mutatja meg alkotásait. Idén például szinte egész nyáron fogadta a látogatókat, főként gyerekeket a Csuhé Tündér Alkotóház.
Élet a Csuhé Tündér Alkotóházban
– Régóta foglalkozom csuhézással, eleinte csak a magam örömére dolgoztam. Amikor a gyermekeink megnőttek és több lett a szabadidőm, hiányzott valami elfoglaltság és akkor kezdtem el komolyabban csuhézni. Még vásárokra is eljártam, leginkább karácsony idején volt a szezon. Aztán Öntésmajorban a férjem megvásárolta az egykori bolt és kocsma épületét. A vegyesbolt helyiségét alakítottuk át és ott lett a kis alkotóház. Szerencsére, gyorsan híre ment és nagyon sokan jöttek már el hozzám eddig is. Táborozó gyerekek például, de az Irány a Rábaköz! programban is jó néhányan felkerestek. Nagyon örülök neki, mert azt látom, hogy a mai gyerekek nagyon ügyetlenek. Arra törekszem, hogy ne csak az internetről rendelt játékok kössék le őket és ne csak a műanyagot ismerjék-fogalmazta meg céljait Molnárné Sánta Margit.
- elegáns stílust képvisel formáiban. Csak természetes anyagokat használ fel, a drót és a fejhez való papírgolyó az, ami "idegen" a műhelyben. Első látásra talán egyszerűnek tűnik, de nem az, hiszen nagyon komoly dolgokat állít össze. Azt mondja, már a saját határait is keresi. Őt már nyugodtan nevezhetjük csuhészobrásznak, művésznek. Vonzóak számára a régi, népi életképek, a helyi hagyományok, ünnepek.
Nyitott napjain azt tapasztalja, hogy vannak gyerekek, akiket egyáltalán nem köt le a kézimunka, de olyanra is akad példa bőven, hogy egy-egy család állandó látogatója a Csuhé Tündér Alkotóháznak. Azt mondja Margit, hogy akit a csuhé illata megérint, az elköteleződik. "A csuhé illata vonzó"- vallja.
– Csuhézás leginkább téli munka, az asszonyok akkor értek rá vele foglalkozni. Ma már az alapanyagot is megtermelem meg hozzá. Különböző fajtákat vetek és így különböző színekkel tudok dolgozni. Egy-egy alakot ma már két-három óra alatt elkészítek, például olyat, amit kiállításra készítek. Nagy figyelmet igényel, hiszen válogatni kell a levélméreteket, a színes leveleket.
Molnárné Sánta Margit azt is elárulta, hogy az átlagosnál jobb kézügyesség kell ehhez a munkához. A finomság, az anyagismeret, a kitartás, gyakorlás, a kreativitás, az elhivatottság elengedhetetlen. Margit munkáit sajátos stílus jellemzi, száz körül is felismerhető, melyik készült az öntési alkotóházban. Eladásra nem készít a csuhészobrász, de ajándékba szívesen adja munkáit. "Gyártani nem vagyok képes és a munkát, amit belefektetek, azt nem tudom forintban meghatározni. Itt minden alak különböző, hiszen ugyanazt nem lehet kétszer elkészíteni"-mondja az öntésmajori "csuhétündér".