Az ország legmodernebb tekecsarnoka lett a csornai, mi már láttuk, nézzék meg Önök is! - fotók, videó
Az ország legmodernebb, nemzetközi jogosítványokkal is rendelkező tekepályáját rejti az új csornai tekecsarnok. Négypályás lett, a Csorna Projekt Kft. működteti és a csornai tekecsarnok lesz az otthona a nemrégen alakuló Csornai Tekesport Egyesületnek. NB II-es csapattal kezd a város.
A település több évtizedes tekés hagyományaira "építették fel" az új csornai tekecsarnokot. A Toldi utcai létesítményben négy pálya kapott helyet, a versenyzők és hobbidobók kulturált környezetben hódolhatnak szenvedélyüknek. A szakmabeliek állítják, az ország legmodernebb pályáját alakították ki a csornai tekecsarnokban. Már egyesület is alakult, amely birtokba veszi a csarnokot: a Csornai Tekesport Egyesület férficsapata a szeptemberben induló szezont az NB II-es bajnokságban kezdi meg. Sajtótájékoztató mutatták be az egyesületet, illetve a csarnokot.
Elkészült az új csornai tekecsarnok
Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester elmondta: a tekecsarnokot augusztus 16-án adják át ünnepélyesen, onnantól kezdve szabadon látogatható, bérelhető lesz.
– Elsődleges célunk a beruházással az volt, hogy a csarnok közösségépítő szerepet kapjon és a csornaiak, a rábaköziek itt tölthessék szabadidejüket. Ugyanakkor már a tervezéskor eldöntöttük, hogy a pálya akár nemzetközi versenyekre is alkalmas legyen. A négypályás csarnok a szabványoknak meg is felel. A csarnokot a Csorna Projekt kft. üzemelteti. Örömmel mutatjuk be az új Csornai Tekesport Egyesületet is-fogalmazott a polgármester. Hozzátette: mind a csarnok mind az egyesület a tervek szerint önfenntartó lesz. Az egyesület elnöke a város alpolgármestere, Major András lett. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin megköszönte azoknak a magánszemélyeknek és cégeknek, akik és amelyek már most támogatják az egyesületet.
Major András, mint az egyesület elnöke adott tájékoztatást és elöljáróban elmondta: modern, minden igényt kielégítő, az ország legmodernebb tekecsarnokával gazdagodott a város.
Az ország legmodernebb tekecsarnoka lett a csornai, mi már láttuk, nézzék meg Önök is!Fotók: Cs. Kovács Attila
– Amikor ez kiderült, egyre többen kerestek meg bennünket a városból, a Rábaközből, a megyéből, de a tekesport országos szintjeiről is, hogy a csarnokba kellene egy csapat is. Olyan csapat, amely tovább viszi a csornai tekehagyományokat, a sport jóhírét, amit az elődök sok munkával és szép sikerekkel megalapoztak. A városvezetésnek ez is volt a célja és úgy döntöttünk, új egyesületet alapítunk. Az egyesületben a szakmai ügyeket
- Horváth Sarolta,
- Göncz Tibor,
- Lodesz Gábor képviselik, akiket Csornán nem kell bemutatni. Müller Károlyt pedig Pápáról sikerült idecsábítani, akit országos szinten is elismernek. A férfi szakosztályt Müller Károly irányítja, idén az NB II-ben nevezett az egyesület, indulunk a Magyar Kupában és az egyéb területi versenyeken is. A cél az első négy hely valamelyikének megszerzése. A női szakosztályt Horváth Sarolta építi fel. Nem lesz könnyű feladata, hiszen kevesebb hölgy tekézik és a verseny kiírások is beszűkültebbek. Nagy hangsúlyt helyezünk az utánpótlásra, felvesszük a kapcsolatot a tankerülettel, hogy a akár a minden napos testnevelés órákon, akár az iskolán túli foglalkozásokon a fiatalok jöhessenek a csarnokba. Ismerjék meg és szeressék a tekesportot és idővel mind többen lehessenek tagjai az egyesületnek-osztotta meg gondolatait Major András.
A múltról kifejtette: köszönet jár azoknak a "régi" tekéseknek, akik annak idején lerakták a sportág alapjait a településen és tették méltán híressé. Az ő tapasztalataikra a jövőben is számítanak. Az anyagi háttérről elmondta: az egyesület nem az önkormányzat finanszírozásával működik majd, hanem támogatókat szeretnének maguk mögé állítani.
Müller Károly hozzászólásában arról beszélt, hogy a pálya valóban nemzetközi minősítést kapott, amire szükség is lesz egy majdani, női szuperligában való induláshoz.
– Örülhetünk annak, hogy egy szép tekecsarnoka lett Csornának, amire lehet mondani, hogy az ország legszebb, legmodernebb csarnoka. Remélem, hogy a helyiek büszkék lehetnek majd ránk. A játékosok csornaiak vagy Csorna környékiek, kilenc játékosunkból például a férfi szakosztályban hatan csornai születésűek. Ők erősítik az NB II-es csapatot-jegyezte meg.
Horváth Sarolta, a női szakosztály vezetője örömét fejezte ki, hogy sportpályafutása alkonyán kiveheti részét a csornai tekeélet újjáélesztéséből. "Várjuk a gyerekek, a fiatalokat, a felnőtteket, hogy átéljék a sportolás örömét. A tervünk az, hogy a 2026-2027-es szezonban már a női csapatunk is szerepelhessen a bajnokságban-vázolta.
