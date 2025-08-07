Az ország legmodernebb tekecsarnoka lett a csornai, mi már láttuk, nézzék meg Önök is! - fotók, videó

A település több évtizedes tekés hagyományaira "építették fel" az új csornai tekecsarnokot. A Toldi utcai létesítményben négy pálya kapott helyet, a versenyzők és hobbidobók kulturált környezetben hódolhatnak szenvedélyüknek. A szakmabeliek állítják, az ország legmodernebb pályáját alakították ki a csornai tekecsarnokban. Már egyesület is alakult, amely birtokba veszi a csarnokot: a Csornai Tekesport Egyesület férficsapata a szeptemberben induló szezont az NB II-es bajnokságban kezdi meg. Sajtótájékoztató mutatták be az egyesületet, illetve a csarnokot.

Az új csornai tekecsarnokot és a Csornai Tekesport Egyesületet sajtótájékoztatón mutatta be a város, illetve az egyesület vezetése. Fotó: Cs. K. A.

Elkészült az új csornai tekecsarnok

Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester elmondta: a tekecsarnokot augusztus 16-án adják át ünnepélyesen, onnantól kezdve szabadon látogatható, bérelhető lesz.

– Elsődleges célunk a beruházással az volt, hogy a csarnok közösségépítő szerepet kapjon és a csornaiak, a rábaköziek itt tölthessék szabadidejüket. Ugyanakkor már a tervezéskor eldöntöttük, hogy a pálya akár nemzetközi versenyekre is alkalmas legyen. A négypályás csarnok a szabványoknak meg is felel. A csarnokot a Csorna Projekt kft. üzemelteti. Örömmel mutatjuk be az új Csornai Tekesport Egyesületet is-fogalmazott a polgármester. Hozzátette: mind a csarnok mind az egyesület a tervek szerint önfenntartó lesz. Az egyesület elnöke a város alpolgármestere, Major András lett. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin megköszönte azoknak a magánszemélyeknek és cégeknek, akik és amelyek már most támogatják az egyesületet.

Major András, mint az egyesület elnöke adott tájékoztatást és elöljáróban elmondta: modern, minden igényt kielégítő, az ország legmodernebb tekecsarnokával gazdagodott a város.