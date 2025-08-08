Szenzációs csornai fejlesztések, nézze meg, mit a kap a város a versenyképes járások programtól!

A Versenyképes Járások Program keretében valósulhatnak meg beruházások Csornán. Gyopáros Alpár, a város országgyűlési képviselője közösségi oldalán tett bejelentést. Eszerint megtörténhet a csornai polgármesteri hivatal dísztermének felújítása. Kórházi dolgozó részére szolgálati lakást alakíthat ki az önkormányzat.

Csorna komoly támogatást kap a versenyképes járások programtól. A képen Gyopáros Alpár és dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester. Fotó: Gyopáros Alpár közösségi oldala

A város vásárolhat egy fogorvosi panoráma röntgengépet, építhet egy integrált, azaz mozgásukban korlátozottak által is biztonságosan használható játszóteret és a Csorna és Farád közti kerékpárutat is felújítják.