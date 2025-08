Magyar sikerek külföldön – Japánban a zsirai csipkekészítő

Magyarország az Oszakai Világkiállításon is saját, nemzeti pavilonnal képviselteti magát. A Magyar Pavilon homlokzatán egyenként több mint 35 ezer textillamellát helyeztek el, az építmény célja pedig, hogy kapuként szolgáljon Magyarország megismeréséhez, tükrözve a magyar kreativitást és szakértelmet, természeti és kulturális örökséget, valamint a magyar emberek páratlan vendégszeretetét. Az áprilisban megnyílt, hat hónapon át tartó világeseményen is magyar népművészetek képviselői is részt vesznek. A Zsirán élő Tóthné Kőrösi Zsófia höveji csipkekészítő tíz napos workshopot tartott, illetve kiállítása is volt. Korábban Dubaiban is megmutathatta a magyar művészet különlegességét.

Csipkekészítő Japánban - Tóthné Kőrösi Zsófia höveji csipkekészítő és lánya, Emese

Forrás: Expo 2025 Magyarország Facebook

- A Népművészeti Egyesületek Szövetsége támogatásával kézműves foglalkozást tarthattam az Osaka Expo Magyar Pavilonjában két héten keresztül. A workshopokon közel kétezer ember ismerkedhetett meg a magyar népi motívumokkal, sajátíthatta el a hímzés alapöltéseit. A kiállításon megismerhették a magyarországi hímzések és csipkék gyöngyszemét a höveji csipkét. Hatalmas siker volt, folyamatosan bővítenünk kellett a részt vevők számát, akkora volt az érdeklődés. A japánok imádták a kézzel készített csipkét, egyszerűen nem hitték el, hogy nem géppel készült. Aki akart, még kézzel készült kitűzőket is alkothatott a workshopon. Szerencsére a lányomat, Emesét is ki tudtam vinni segítségnek, kellett is a nagy érdeklődés miatt - nyilatkozta lapunknak Tóthné Kőrösi Zsófia. Lányával nemcsak segítették az első öltéseket, hanem meséltek is hagyományról, csipkéről, a höveji minták titkairól.

Csipkekészítés Japánban