Csillagnézés Pázmándfalun

Csillaghullást lehet nézni Pázmándfalun hétfőn, azaz augusztus 11-én este 21 órától. Bárki csatlakozhat. Találkozó Pázmándfalun a Kovács köz és a Petőfi utca ölelésében lévő füves területen. Ami szükséges lehet: pokróc vagy egyéb ülő/fekvőalkalmatosság, meleg öltözet, némi enni és innivaló. A HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont szerint augusztus 11-ről 12-re virradóan éri el a Perseidák meteorraj a Földet. A legmozgalmasabb időszakban óránként akár 50-70 hullócsillag is lehet. A közösségi esemény rossz idő esetén elmarad!

 

