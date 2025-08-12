augusztus 12., kedd

Csillagnézés Győr mellett

Címkék#Győr#Csillagpiknik#kísérlet#program

Csillagnézés Győr mellett

Egy hét a csillagok alatt országos programsorozat során ezúttal Győrhöz közeli helyszíneken figyelhetők a csillagok. Augusztus 12-én Ménfőcsanakon (Veres Péter u. 17-19.), 13-án Gyirmóton (Szent László u. 35.), és 16-án Nyúlon (Alsó-Héma utca 50.). A gyirmóti esemény a művelődési ház Csillagpiknik programjának szakmai része. A távcsöves megfigyelésekre saját távcső is hozható és bemutatható. A programok fő szervezője Ábrahám Csaba amatőr csillagász, aki csillagászati előadást tart a természettudományos tárgyakat tanuló Hildes diákoknak a tehetséggondozó program keretében. Idén előadás is lesz a HUNOR-programról, illetve ott lesz Nikodém Barnabás hildes diák, aki részt vett a Kapu Tiborral párhuzamosan végzett kísérleteken a Millenárison, és élménybeszámolót tart. Kezdés minden nap 19 órakor.

 

