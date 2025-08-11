Ezért a jelenségért érdemes lesz kedden éjjel az eget kémlelni

Idén a telihold nehezíti a csillagvadászatot, de a csillaghullás látványa így is elképesztő lehet, ha tudjuk, hova menjünk és mikor figyeljünk! Óránként 60–70 hullócsillag várható, ami 60–70 kívánság.

Csillaghullás lesz: óránként akár 60–70 hullócsillagot is lehet majd látni

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Kedden a telihold erősen bevilágítja az éjszakai égboltot, ami megnehezíti a halványabb hullócsillagok észlelését. Érdemes keresni olyan helyet, ahol a Holdat fák, dombok, kilátók vagy épületek eltakarják, de az égbolt többi része szabadon látható.

Tanácsok a csillaghullás megtekintéséhez

"Fordulj háttal a Holdnak, és figyeljük az eget kilencven fokban tőle elfordulva – így a legsötétebb részt nézed, ahol a fényesebb hullócsillagok is jobban érvényesülnek. A Perseidák meteorraj évente egyszer éri el a Földet, amikor a legnagyobb számú meteoritot lehet megfigyelni. Megéri kicsit kivonulni, lefeküdni, elcsendesedni és csak figyelni. Takaró, kapucnis pulcsi, hálózsák kellemesebbé teszi a bulit! A Perseidák megfigyelése közösségi élmény is lehet. Egy baráti társasággal, vagy a családtagokkal együtt figyelve az eget, megoszthatjátok egymással a látványosságokat, és közösen élvezhetitek a természet varázsát" – ajánlják a csillagászok.