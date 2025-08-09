Tudás
52 perce
Csillaghullás egy kis éji zenével: az eget kémlelhetjük
Csillaghullás egy kis éji zenével címmel szerveznek programot augusztus 9-én 18 órától a Szigetköz Élményközpontban a Tündérsziget Ökoparkban. Éltető csillagunk rejtelmeibe tekinthetünk be a naptávcsöves megfigyelés során, lesz zongorakoncert, csillagászat.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre