Új jegyzője van a városnak, bemutatjuk a hivatalnokot, aki eddig irodavezető volt

A pénteki képviselő-testületi ülésen mutatták be Kapuvár új aljegyzőjét, dr. Cserpes Gyöngyit. Dr. Cserpes Gyöngyi huszonöt éve dolgozik a polgármesteri hivatalban, jelenleg irodavezető. Horváth László polgármester az ülésen elmondta, hogy megjelent a kiírás, érkeztek pályázatok és közülük az irodavezető asszonyt választották ki.

Új aljegyzője lett Kapuvárnak, dr. Cserpes Gyöngyi. Fotó: Cs. K.A.

Dr. Cserpes Gyöngyi elismert és nagy tapasztalattal rendelkező köztisztviselő. Idén júliusban a közigazgatásban végzett példamutató szakmai tevékenységéért a kapuvári képviselő-testület Kiváló Közszolgálati Munkáért „Vámos Ferenc” kitüntetést adományozott számára. 2000. szeptember 1-jén kezdte el a munkát a polgármesteri hivatalban, ez az első és eddigi egyetlen munkahelye. 2003-ban szerezte meg jogi diplomáját, 2004-ben közigazgatási, majd 2008-ban jogi szakvizsgát tett. A kitüntetés átadásakor elhangzott, hogy "alapos jogszabályismeret, együttműködés, szervezőkészség és a kiváló szakmai munka jellemzi. Kiemelt figyelmet fordított az önkormányzati döntések megfelelő előkészítésére és felügyeli a határidők betartását."