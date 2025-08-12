augusztus 12., kedd

Klára névnap

Felújítás

10 perce

Csatornafelújítási munkák kezdődnek Győrben, a Bajcsy-Zsilinszky úton

Címkék#Pannon-Víz Zrt#Győr 1 Posta#Bajcsy-Zsilinszky út

Kisalföld.hu
A Pannon-Víz Zrt. tájékoztatása szerint augusztus 13-án (szerdán) csatornafelújítási munkák kezdődnek Győrben, a Bajcsy-Zsilinszky út Czuczor Gergely út és a Teleki László út közötti szakaszán, a Győr 1 Posta előtti területen.

Az egyirányú utcában a javítások ideje alatt az átmenő járműforgalom biztosított, ugyanakkor parkolóhelyek lezárására és sávszűkítésre kell számítani.

Kérik, közlekedésük során fokozott figyelemmel közelítsék meg az érintett útszakaszt.

