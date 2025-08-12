Felújítás
3 órája
Csatornafelújítási munkák kezdődnek Győrben, a Bajcsy-Zsilinszky úton
A Pannon-Víz Zrt. tájékoztatása szerint augusztus 13-án (szerdán) csatornafelújítási munkák kezdődnek Győrben, a Bajcsy-Zsilinszky út Czuczor Gergely út és a Teleki László út közötti szakaszán, a Győr 1 Posta előtti területen.
Az egyirányú utcában a javítások ideje alatt az átmenő járműforgalom biztosított, ugyanakkor parkolóhelyek lezárására és sávszűkítésre kell számítani.
Kérik, közlekedésük során fokozott figyelemmel közelítsék meg az érintett útszakaszt.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre