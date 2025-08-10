Szülő, gyerek
Tegnap, 8:59
Családi nap Babóton
Horgászversennyel indult szombat reggel a Családi nap Babóton, majd színes programokkal, disznósülttel folytatódott, és sok-sok tombolatárgy is gazdára talált.
Családi nap Babóton
A sportpályán főzőverseny adta meg az alaphangot, a gyerekeket délután Csepel teherautó, ugrálóvár, íjászat, quadozás várta, de focitorna és 11-es rúgó bajnokság is szórakoztatta a közönséget. A szülők a kézműves várásban nézelődhettek és vásárolhattak. Délután és kora este több színpadi produkció is szórakoztatta a közönséget.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre