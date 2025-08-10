augusztus 11., hétfő

Szülő, gyerek

Tegnap, 8:59

Családi nap Babóton

Címkék#íjászat#Családi nap#disznósült#gyerek#teherautó#horgászverseny#Babót#program

Kisalföld.hu

Horgászversennyel indult szombat reggel a Családi nap Babóton, majd színes programokkal, disznósülttel folytatódott, és sok-sok tombolatárgy is gazdára talált.

Családi nap Babóton

A sportpályán főzőverseny adta meg az alaphangot, a gyerekeket délután Csepel teherautó, ugrálóvár, íjászat, quadozás várta, de focitorna és 11-es rúgó bajnokság is szórakoztatta a közönséget. A szülők  a kézműves várásban nézelődhettek és vásárolhattak.  Délután és kora este több színpadi produkció is szórakoztatta a közönséget.

 

