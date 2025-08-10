Családi nap Babóton

A sportpályán főzőverseny adta meg az alaphangot, a gyerekeket délután Csepel teherautó, ugrálóvár, íjászat, quadozás várta, de focitorna és 11-es rúgó bajnokság is szórakoztatta a közönséget. A szülők a kézműves várásban nézelődhettek és vásárolhattak. Délután és kora este több színpadi produkció is szórakoztatta a közönséget.