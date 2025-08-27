Címeráradat
Már mindegyik kisalföldi település címerét böngészheted - térképen mutatjuk
Egy helyről elérhető minden címer az országban. A Kisalföld összes településének címerét is megtaláljuk a térképen.
Egy helyről elérhetőek az ország települési címerei - tette közzé a részleteket a Történelemtanárok Egylete közösségi oldalán.
Minden címer egy helyen
A címereket ezen a honlapon böngészhetjük, illetve a tte.hu-n is megtalálható:
- Térképen ábrázolva,
- kereshetően,
- listázhatóan.
Nagyszerű lehetőség a címerek tanításakor, a helytörténetnél és a jelenismeretnél is - tették hozzá a poszt zárásaként.
Kónyban is a Rábaközben megváltozott a település címere az elmúlt években.
