augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

17°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Címeráradat

1 órája

Már mindegyik kisalföldi település címerét böngészheted - térképen mutatjuk

Címkék#címer#térkép#Győr-Moson-Sopron

Egy helyről elérhető minden címer az országban. A Kisalföld összes településének címerét is megtaláljuk a térképen.

Kisalföld.hu

Egy helyről elérhetőek az ország települési címerei - tette közzé a részleteket a Történelemtanárok Egylete közösségi oldalán.

címer
Sok-sok címer egy helyen. Az összes elérhető Győr-Moson-Sopronból az új térképen. Forrás: tte.hu

Minden címer egy helyen

A címereket ezen a honlapon böngészhetjük, illetve a tte.hu-n is megtalálható:

  • Térképen ábrázolva, 
  • kereshetően, 
  • listázhatóan. 
Impozáns látvány minden címert egy helyen látni. Forrás: Történelemtanárok Egylete közösségi oldala

Nagyszerű lehetőség a címerek tanításakor, a helytörténetnél és a jelenismeretnél is - tették hozzá a poszt zárásaként.

Kónyban is a Rábaközben megváltozott a település címere az elmúlt években.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu