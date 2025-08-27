Már mindegyik kisalföldi település címerét böngészheted - térképen mutatjuk

Egy helyről elérhetőek az ország települési címerei - tette közzé a részleteket a Történelemtanárok Egylete közösségi oldalán.

Sok-sok címer egy helyen. Az összes elérhető Győr-Moson-Sopronból az új térképen. Forrás: tte.hu

Minden címer egy helyen

A címereket ezen a honlapon böngészhetjük, illetve a tte.hu-n is megtalálható:

Térképen ábrázolva,

kereshetően,

listázhatóan.

Impozáns látvány minden címert egy helyen látni. Forrás: Történelemtanárok Egylete közösségi oldala

Nagyszerű lehetőség a címerek tanításakor, a helytörténetnél és a jelenismeretnél is - tették hozzá a poszt zárásaként.

Kónyban is a Rábaközben megváltozott a település címere az elmúlt években.