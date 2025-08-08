Együtt énekelték a cigány himnuszt

Augusztus 8-án – a legendás észak-macedón énekes, Esma Redžepova születésnapján – negyedik alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Cigány Dal Napját. Idén már hét ország 16 helyszíne vett részt és 50 zenekar fellépésére került sor itthon és külföldön Rostás Mihály „Mazsi” (a Lakatos Mónika és a Romengo és a MazsiMó – GipsyMó zenekarok alapítója és zenekarvezetője) kezdeményezésére, a Nemzetközi Cigány és Világzenei Hálózat szervezésében.

A Lásho Lecsó együttes alapozta meg a hangulatot.

A Nemzetközi Cigány Dal Napja a sokszínűséget ünnepli legendás cigány és nem cigány művészek részvételével évről-évre bővülő helyszín- és programkínálattal, ingyenes koncertekkel. Az idén tíz magyarországi városban, valamint hat külföldi helyszínen közel ötven fellépő zenekarral várták a közönséget. „A flamencotól a balkáni rezesbandákig, cigány hallgatóktól a jazzes ritmusokig elvarázsolta hallgatóságát a cigány kultúra életöröme, dinamizmusa és mélysége”. A szervezők arra biztattak mindenkit, hogy merüljenek el a felejthetetlen zenei élményekben jobban megismerve, megtapasztalva a cigány kultúra mellett a saját kulturális sokszínűségünket is.

A nem cigány zenekarok műsorának az érdekessége, hogy a saját repertoárjukba beleépítenek cigány dalokat is, és a zenekarok minden helyszínen együtt, egy időben közösen éneklik el a nemzetközi cigány himnuszt, a Gelem, Gelem című dalt.

Háj ki minye nagy sikert aratott.

Pénteken 7 ország 16 helyszínén 50 zenekar adott műsort. Az egyik helyszínen, az Őrhegy udvarházban, a Mediawave szervezésében már a hivatalos kezdést megelőzően andaluz flamenco muzsikusok adtak műsort, majd Flamenco tapsot tanítottak.

Az esten fellépett a Lásho Lecsó. Az autentikus cigány népdalok feldolgozását játszó együttes tagjai felkutatják, lejegyzik a cigányság még fellelhető eredeti zene- és dalkultúrájának gyöngyszemeit, és a dalok újrahangszerelésével terjesztik is az Európa-szerte még meglévő népzenei kultúrát.

Az ünnepen fellépett a Háj ku minye (magyarul: Gyere Velem) egy 2022. októberében beás roma fiatalokból alakult zenekar. Az együttes vezetője, Orsós Róbert 7 hangszeren (tambura, nagybőgő, gitár, citera, cajon, tambura, brácsa és hegedű) játszik. Róbert testvérével, Orsós Zsolttal 12 éve zenél együtt, aki a zenekar gitárosa. Az együttes énekese Ignácz Bálint, aki a Kőbányai Zenei Stúdió végzett diákja.