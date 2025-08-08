augusztus 8., péntek

László névnap

25°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
7 ország, 16 helyszín, 50 zenekar

1 órája

Együtt énekelték a cigány himnuszt

Címkék#cigány#himnusz#dal

Negyedik alkalommal rendezték meg pénteken a Nemzetközi Cigány Dal Napját, Ravazdon is együtt énekelték a cigány himnuszt. A cigány dal ünnepe volt.

Kisalföld.hu

Augusztus 8-án – a legendás észak-macedón énekes, Esma Redžepova születésnapján – negyedik alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Cigány Dal Napját. Idén már hét ország 16 helyszíne vett részt és 50 zenekar fellépésére került sor itthon és külföldön Rostás Mihály „Mazsi” (a Lakatos Mónika és a Romengo és a MazsiMó – GipsyMó zenekarok alapítója és zenekarvezetője) kezdeményezésére, a Nemzetközi Cigány és Világzenei Hálózat szervezésében. 

A Lásho Lecsó együttes alapozta meg a hangulatot.

A Nemzetközi Cigány Dal Napja a sokszínűséget ünnepli legendás cigány és nem cigány művészek részvételével évről-évre bővülő helyszín- és programkínálattal, ingyenes koncertekkel. Az idén tíz magyarországi városban, valamint hat külföldi helyszínen közel ötven fellépő zenekarral várták a közönséget. „A flamencotól a balkáni rezesbandákig, cigány hallgatóktól a jazzes ritmusokig elvarázsolta hallgatóságát a cigány kultúra életöröme, dinamizmusa és mélysége”. A  szervezők arra biztattak mindenkit, hogy merüljenek el a felejthetetlen zenei élményekben jobban megismerve, megtapasztalva a cigány kultúra mellett a saját kulturális sokszínűségünket is.

A nem cigány zenekarok műsorának az érdekessége, hogy a saját repertoárjukba beleépítenek cigány dalokat is, és a zenekarok minden helyszínen együtt, egy időben közösen éneklik el a nemzetközi cigány himnuszt, a Gelem, Gelem című dalt.

Háj ki minye nagy sikert aratott.

Pénteken 7 ország 16 helyszínén 50 zenekar adott műsort. Az egyik helyszínen, az Őrhegy udvarházban, a Mediawave szervezésében  már a hivatalos kezdést megelőzően andaluz flamenco muzsikusok adtak műsort, majd Flamenco tapsot tanítottak. 

Az esten fellépett a Lásho Lecsó. Az autentikus cigány népdalok feldolgozását játszó együttes tagjai felkutatják, lejegyzik a cigányság még fellelhető eredeti zene- és dalkultúrájának gyöngyszemeit, és a dalok újrahangszerelésével terjesztik is az Európa-szerte még meglévő népzenei kultúrát.                                                                                         

Az ünnepen fellépett a Háj ku minye (magyarul: Gyere Velem) egy 2022. októberében beás roma fiatalokból alakult zenekar. Az együttes vezetője, Orsós Róbert 7 hangszeren (tambura, nagybőgő, gitár, citera, cajon, tambura, brácsa és hegedű) játszik. Róbert testvérével, Orsós Zsolttal 12 éve zenél együtt, aki a zenekar gitárosa. Az együttes énekese Ignácz Bálint, aki a Kőbányai Zenei Stúdió végzett diákja.

A közönség nagyon élvezte az előadást.

Autentikus flamenco zenét hozott Jerez de Frontérából (Andalúzia) Ignacio Fajardo (ének), Manuel Monte (gitár), Manuel Castañeda (fuvola) és Fernando Galán (tánc). A legtisztább flamenco jött el hozzánk Andalúziából, Dél-Spanyolországból, a siratós Seguiriyas-on át a pörgős Buleríáig. 

Balogh Kálmán & Gipsy Cimbalom Band vendégével, Básits Brankával (ének) tán az egyik legprogresszívebb és minőségibb cigány zenekarként adták az est zárókoncertjét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu