Megkerült a cirkuszi cica – Korábban már Mosonmagyaróváron is megszökött

Különleges történetet osztott meg a Siófoki Állatvédő Alapítvány, egy macskáról, mely állításuk szerint két éve Mosonmagyaróváron tűnt el és Siófokon bukkantak rá most. Nem hagyott minket nyugodni a cica rejtélyes sztorija, és utánajártunk.

A cica cirkusszal utazik

Vajon hogyan juthatott a Bakonyon és a Balatonon át a most megtalált cica a legnépszerűbb magyar tó déli partjára, Siófokra? – tettük fel a kérdést mi is. És ezzel fordultunk a siófoki állatvédőkhöz. Gőgös János, a Siófoki Állatvédő Alapítvány képviselője pontosította a történetet érdeklődésünkre.

– Egy építkezésről jelezték, hogy egy cicát találtak. A macskát állatorvoshoz vittük féregteleníteni, bolhátlanítani és ivartalanítani. Akkor derült ki, hogy már ivartalanított és chip is van benne. Így bukkantunk rá a gazdájára – avatott be az állatvédő.

Fény derült arra is, hogy a cica gazdája az épp Zamárdiban szereplő egyik cirkusz tagja, és az állat is a társulattal utazik. A tulajdonos pedig elmondta, hogy a fekete kedvenc nem először indult kalandozni: egy korábbi, két évvel ezelőtti mosonmagyaróvári vendégszereplés idején is lelépett, ám akkor is szerencsésen megkerült, ahogyan most is.

Az alapítvány oldaláról pedig időközben törölték a bejegyzést, mely nagyon népszerű volt.