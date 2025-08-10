augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

26°
+40
+22
Tegnap, 11:16

Bűz lehet Szanyban

Bűz lehet Szanyban

Bűzhatásra lehet számítani Szany térségében, mert a Pannon-Víz Zrt. szanyi szennyvíztisztító telepéről csapadékmentes időjárás esetén augusztus 11-től szennyvíziszap szállítást végez a szerződött partnerük. Az időjárástól függően a kiszállítás egy hetet vesz igénybe.

A szanyi szennyvíztisztító telepen képződött szennyvíziszapot az érvényes engedélyek birtokában a telep közelében található szántőföldeken helyezik el. A kiszállított szennyvíziszap bedolgozása a kiszállítást követő 24 órán belül megtörténik.

Az iszapszállítás óhatatlanul szaghatással járhat, emiatt kérik a térségben lakók és közlekedők szíves türelmét és megértését!

 

