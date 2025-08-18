Mi bűzlik Győrben? Nádorvárosból jelezték a "halszagú" iszonyatot, ablakot sem lehet nyitni, válasz is van

Az egyik győri közösségi oldalon bukkantunk egy bejegyzésre, mely szerint Győrben, Nádorvárosban, Adyvárosban esténként irtózatos bűz észlelhető. Nem lehet miatta ablakot nyitni és az utcán is kellemetlen a szag. A hozzászólók a választ is megadták: hígtrágyázás zajlik, ez "keseríti" a városrész levegőjét és emiatt érezhető a bűz.

A hígtrágyázás miatt lehet bűz Győrben, Nádorváros környékén. Fotó: NÉBIH honlapja

A bűz a hígtrágyától is lehet

"Győrtől keletre a szántókon most van hígtrágyázás. Tegnap Ácstól érezhető volt, gondolom megint éjjel csinálják"- olvasható a magyarázat a bűzös jelenségre. Mivel nagy területről lévén szó, hetekig eltarthat. Egy kommentből az derül ki, hogy Ácstól Győrig érezhető volt a büdösség és a szél sem segít, ami nyilván Győr felé viszi a szagokat.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján a hígtrágyázásról olvasható egy tájékoztatás. Eszerint "a nagy mennyiségben keletkező hígtrágya elhelyezése napjainkban egyre nagyobb gondot okoz. Egyik hasznosítási módja lehet a mezőgazdasági területre történő kihelyezése. Ez a megoldás nem csak az állattartó telepnek kedvez a feleslegessé vált hígtrágyától való megszabadulás reményében, hanem a földhasználóknak is megtérül, mivel a hígtrágya a növények tápanyagigényét is kielégíti. A hígtrágya az almozás nélküli állattartás folyékony halmazállapotú mellékterméke, állati bélsárból, vizeletből, elcsurgó ivóvízből és technológiai vízből áll és kizárólag hidraulikusan szállítható. Termőföldön történő felhasználás szempontjából a hígtrágyával azonos elbírálás alá esik az almozásos állattartásnál keletkező, az állati bélsárnak és vizeletnek, valamint a csurgalék és technológiai víznek az alomanyagok által fel nem vett folyékony halmazállapotú része, a trágyalé is.